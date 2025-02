Flavio Mendoza fue a ver a Fátima Florez al Luxor olvidando sus diferencias

Luego del éxito en Córdoba del espectáculo Abre tus alas, el coreógrafo y director artístico Flavio Mendoza dejó a todos sorprendidos al asistir como un invitado de lujo al show 100% Fátima encabezado por la actriz e imitadora Fátima Florez y el periodista de espectáculos Marcelo Polino. Lo que más llamó la atención fue el encuentro de las figuras en el escenario pese a las diferencias que tuvieron temporadas atrás.

Flavio Mendoza llegó al teatro Luxor de Carlos Paz en un impresionante auto de la marca internacional Rolls Royce, siendo recibido con aplausos y todo el afecto de los presentes que miraban atónitos el ingreso del artista al teatro en el que se presentaba Fátima Florez.

Mientras que la capocómica hacía su infaltable imitación de Susana Giménez, entre las risas del público y el asombro, la actriz saludó a Flavio Mendoza desde el escenario, siempre manteniendo el humor y el personaje que estaba caracterizando en ese momento, luego lo invitó a sumarse al escenario en el clásico saludo final en el que también estaba Marcelo Polino.

Flavio Mendoza visitó a Fátima Florez en el Luxor

“El año pasado hice funciones cinco meses, y este año serán seis. De verdad quiero agradecerle a Córdoba porque siempre me abrió las puertas, y el cariño de su gente es único”, expresó Flavio Mendoza desde el escenario visiblemente emocionado de volver a pisar el Luxor y en compañía de sus colegas, sobre todo por la imitadora con la que tantas veces se pelearon mediáticamente. Allí el coreógrafo también mencionó el vínculo de amistad que lo une con Marcelo Polino.

Fátima Florez hizo mención al conocido distanciamiento, que los dos han tenido años atrás luego del encuentro en la revista Caras, y con una chispa humorística le preguntó a Flavio Mendoza si él la quería, a lo que siguiendo el mismo tono respondió que no, pero que Polino era su amigo y que lo adoraba, entonces ella le replicó, que ya lo sabía que no había una amistad entre ellos pero que podían tenerla, a lo que el coreógrafo respondió con un seco "Re". Para terminar, luego de la constante ovación y los aplausos del público Mendoza saludó: “Gracias a todos por venir al teatro. Sin ustedes no estaríamos acá”.