Abel Pintos brilló en la última noche de la Vendimia de Ciudad con un show deslumbrante

La Vendimia de Ciudad de Mendoza comenzó el viernes 7 de febrero con el Acto Central que se denominó "Maridaje mágico" y que terminó con la coronación de Juliana Zalazar quien es la sucesora de Agostina Saua. Pero en la noche del sábado 8 la fiesta siguió y Abel Pintos se lució ante sus fans.

Abel Pintos llegó con un show a la altura de las expectativas. Una puesta en escena fantástica con juego de luces incluido durante todo lo que duró el espectáculo y para culminar la noche, la lluvia dijo presente en los últimos minutos.

"Hace 25 años que vengo a distintos lugares de Mendoza. Me aplasta la emoción cada vez que subo al escenario", fue una de las frases de Abel que hizo estallar al público presente. Además, agregó: "Estar en este escenario significa muchas cosas. Sé lo que significa Vendimia para ustedes".

Foto: Marianela Mena/ MDZ.

El artista hizo vibrar al público con temas clásicos de su gran repertorio como "Motivos", "No me olvides", "Sin principio ni final", "Cien años", "Pájaro Cantor", entre otros. El color del público no falto y en se podía observar banderas y carteles en honor al cantante que estaba muy feliz de estar en la provincia.

El color del público. Foto: Marianela Mena/ MDZ.

En el final del espectáculo, Abel Pintos expresó: "Muchas gracias Mendoza, los quiero con todo mi corazón, me pone muy feliz volver acá". En los instantes finales y cuando el show llegaba al final, el agua fue la protagonista luego de que comenzó a diluviar agregando un condimento extra a la hermosa noche en la que el artista hizo estallar el Parque Cívico.

Más fotos de Abel Pintos en la Vendimia de Ciudad:

Foto: Marianela Mena/ MDZ.

La bandera en honor a Abel Pintos. Foto: Marianela Mena/ MDZ.