Morenal Rial cumplió años en la cárcel: el emocionante regalo que le acercó su mejor amiga

Morena Rial está pasando su cumpleaños número 26 en la cárcel luego de que la policía la arrestó por haber participado un asalto días atrás. La hija de Jorge Rial decidió no prestar declaración el día de la indagatoria y está cumpliendo 26 años, en un lugar muy incómodo.

Es que Alejandro Cipolla, abogado de Morena, contó que las condiciones de la celda donde se encuentra arrestada no es la mejor: "Morena está destruida, durmió en el piso porque no había colchón. Usó de almohadón un buzo. Está sola en un cubículo 2x2 o más chiquito. Me dijo que tampoco llegaba a estar bien acostada en el piso", expresó.

Luego, agregó: "Está con un fuerte dolor en las muñecas porque la esposaron de forma muy agresiva. Esto fue provocando un deterioro. Además, ella ya tenía una fisura. Y bueno, las tiene bastante inflamadas". En medio de todo este escándalo, su mejor amiga le acercó un regalo que le lleva un poco de tranquilidad.

Facundo Ventura, hijo del conocido periodista, compartió en su cuenta de Instagram el regalo que le acercó la amiga a Morena mientras se define su futuro: "Hoy More Rial está cumpliendo 26 años. Su mejor amiga la fue a visitar y le llevó de regalo una fotito de su hijo Amadeo", expresó.

El regalo que le acercaron a la cárcel a Morena Rial. Foto: Instagram/ @facuventura7.

Respecto a la situación judicial de la hija del conductor de C5N, Ventura expresó que "se vienen días claves". Recordemos que aparecieron nuevas pruebas que complicarían aún más la situación de Morena en la causa por la que la detuvieron la madrugada del miércoles 5 de febrero.