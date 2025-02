Cuál será el destino del bebé de Morena Rial luego de la detención según una decisión de la justicia

Después de conocerse la noticia del arresto y posterior detención de Morena Rial por segunda vez en menos de un mes, tras ser acusada de participar en el robo de una casa bajo la modalidad de escruche en la zona norte bonaerense, su padre, el periodista Jorge Rial contó que el bebé de la influencer, su hijo menor, por el momento quedaría a su resguardo. Pero la justicia aún no ha resuelto del todo la situación del menor a futuro.

El Ministerio Público de la Defensa debe aguardar hasta que el juez dictamine una orden, para poder proceder sobre el futuro del niño según lo que crean apropiado en la difícil situación que atraviesa la hija mayor de Jorge Rial y su entorno familiar. En A la Barbarossa (Telefe), la periodista Pía Shaw contó cuál sería el destino de Amadeo, el bebé de 3 meses de edad que Morena Rial tenía en sus brazos al momento de la primera detención en el mes de enero.

"La información que quiero contar es sobre la condición en la que está Morena. Obviamente está mal, pero no está en condiciones de que suceda nada prontamente. Les contaba la situación del bebé. La Defensoría de Menores está evaluando la situación del bebé. No le quitarían la custodia, pero pueden llegar a darle la guarda al abuelo", comenzó a relatar la periodista sobre la información que tenía sobre el hijo de Morena Rial.

Lo que la justicia habría decidido sobre el destino del hijo de Morena Rial

Luego, Pía Shaw continuó explicando los detalles de la situación en la que se encuentran los padres del bebé que hoy está bajo el cuidado de Jorge Rial y cómo esto afectaría en la decisión que tome la justicia, por ello expuso: "Todo depende de la Defensoría de Menores y su condición de prisión preventiva. Al bebé le van a poner un abogado de niño que consideran que sus progenitores no están en su eje y protegiéndolo. Esto tiene que ver con la situación procesal que también está el padre de la criatura que está prófugo, tomando como referencia ambas detenciones. Esto lo están explicando dentro de la comisaría".

Cabe recordar, que el padre de Amadeo rompió el silencio este viernes tras ser entrevistado telefónicamente por Luis Ventura en A la tarde (América TV), allí Matías Ogas expresó su enojo debido a que el hijo que tiene en común con Morena Rial se encuentre bajo el cuidado de su abuelo Jorge Rial, por ello apuntó: “No sé quién se cree que es, porque se golpea el pecho y hace 4 meses que me hijo nació, y es la primera vez que lo ve. Me bloqueó, no puedo hacer videollamada, no tengo ningún contacto. Estoy totalmente quebrado porque no lo puedo ver y esta persona no me contesta los mensajes”.