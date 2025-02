Jorge Rial confesó por qué no visitó a su hija Morena Rial en la comisaría tras ser detenida nuevamente

En medio del revuelo mediático que se generó tras la escandalosa detención de Morena Rial, luego de ser acusada de robo en la modalidad de escruche por segunda vez en menos de un mes, inevitablemente su padre, Jorge Rial quedó en una posición difícil ante el escrutinio público. Es por este motivo que su palabra es muy buscada y sus declaraciones respecto a lo que está viviendo como padre son cada vez más ásperas.

En su ciclo de C5N, el periodista aprovechó para hacer un descargo acerca de lo que está aconteciendo con Morena Rial expresando: “Me duele ver todo esto, me duele ver en cadena nacional. Y está bien porque acá se da la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija además tiene la avidez de entregar la vida por los medios de comunicación”. En relación al tratamiento que los medios le han dado al delicado tema, Jorge Rial sentenció: “Y eso la llevó al lugar donde está ahora. Y hay comunicadores que les gusta explotar esto, que escondido detrás de una supuesta amistad con mi hija, que no existe, están explotando esto y están tirando para todos lados. Y le están haciendo un flaco favor a mi hija, les quiero decir”.

Jorge Rial reveló en su programa algunos detalles de la difícil situación que atraviesa con su hija Morena

La confesión más dura que hizo Jorge Rial al aire, compartiendo su experiencia personal con el público televidente que lo elige refería: “Pidió asistencia médica, se le dio. Comer, comió. Yo no me acerco a ella porque está incomunicada, yo no puedo tener acceso a ella y tampoco la tendría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado, y alimentar un circo”.

Luego, sincerandose aún más sobre el rol de la justicia en el complejo caso de Morena Rial expuso: “Y yo en esto lo único que quiero es que se haga justicia. Valoro que se la trate así, que no haya privilegios. Yo sigo apostando a que esto sea el fondo, finalmente, que toque mi hija”.

Morena Rial siendo trasladada a una nueva dependencia policial. Foto: RSFotos

Jorge Rial había dicho anteriormente en su programa Argenzuela (Radio 100) que lo más importante en este momento es su nieto y que el asunto ahora está en manos de la justicia. "A mí lo único que me interesa ahora primordialmente es mi nieto Amadeo, en un ratito me voy a juntar con él, va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera, la resolución obviamente depende pura y exclusivamente de la Justicia, no de mí. Yo lo único que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto que es lo que más me importa", reveló el periodista sobre la dura realidad que está atravesando Morena Rial.