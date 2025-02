El hijo de Luis Ventura hizo duras declaraciones sobre el pasado de Morena Rial en medio de la polémica por su detención

Un inesperado testimonio apareció en medio del escándalo, tras conocerse la noticia del arresto y posterior detención de Morena Rial, se trata de Facundo Ventura, el hijo del periodista de espectáculos y presidente de APTRA, Luis Ventura, quien fue un amigo de la niñez y adolescencia de la hija de Jorge Rial, en las épocas que los dos periodistas compartían el programa Intrusos (América TV).

El joven le concedió una nota a DDM (América TV) este viernes y allí reveló algunas situaciones del pasado de Morena Rial que ponen en otra perspectiva la actual realidad de la influencer, que por estos días, deberá aguardar en una comisaría de San Isidro a que su situación frente a la justicia se resuelva.

“Estoy triste y preocupado. Yo me crié con ella prácticamente, y siempre estuve en contacto”, comenzó su relato Facundo Ventura. “Sorprendido por todo lo que le está tocando vivir, y preocupado porque veo que está complicada, y vamos a ver qué dice la Justicia”, agregó el joven que conoce bien el pasado de Morena Rial y cómo eran sus relaciones familiares.

Facundo Ventura reveló detalles del pasado de Morena Rial

“Yo sé que ella tiene muy malas compañías, y tanto Jorge, como las verdaderas amigas de ella, como yo, hemos tratado de sacarla de ese círculo, pero ella se aferra mucho a sus amistades. Es una chica que desde pequeña no recibió el cariño adecuado, entonces, ante el acercamiento de cualquier HDP que le hace un mimo tratando de aprovecharse, ella cae”, se sinceró el hijo de Luis Ventura en relación a los profundos motivos que podrían haber marcado el camino que hoy eligió Morena Rial.

En referencia a Jorge Rial, el amigo de Morena expuso: “Ha intentado ayudar, conozco varios casos en los que ella estaba bastante complicada con temas personales y Jorge intercedió para darle una mano. Pero hoy Jorge está pagando toda la crianza de Morena, que fue bastante caótica”.

Para finalizar su duro relato sobre el pasado difícil que vivió Morena Rial, el joven reveló: “Por un lado, arrancamos con una madre biológica que no la quiso, que la dio en adopción. Después tenemos una madre adoptiva, cómo fue Silvia D’Auro, que la verdad no las quería y las trataba mal. Después de eso viene Jorge, que en un intento de darle lo mejor a su hija, no le hizo entender el valor de las cosas. Morena se llevaba todas las materias y él se la llevaba un mes a Europa de vacaciones. Todo ese malambo hace que ella no sepa diferencia lo que está bien de lo que está mal”.