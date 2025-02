Cómo encontró a Morena Rial la amiga que la visitó en la cárcel luego del escandaloso episodio policial

Por estas horas Morena Rial aguarda en la comisaría de San Isidro a que su caso se resuelva, aunque luego de conocerse las contundentes imágenes de las cámaras de seguridad que la incriminan y los distintos análisis de los especialistas, aún queda un duro camino por recorrer en la cárcel. Mientras eso sucede, la influencer recibió la visita de una amiga cercana, quien tuvo la amabilidad de contar en vivo cómo encontró a la hija de Jorge Rial.

Este viernes en A la Tarde (América TV), Agustina, la amiga de Morena Rial, brindó una entrevista en la que compartió los detalles del encuentro, luego del escandaloso episodio policial. “Yo tuve una entrevista con ella como letrada, no como amiga porque ella todavía no tiene acceso a la visita. Todavía no fijaron los días. Pudimos acceder a que puedan hablar por el nene pero no mucho más. En estos días van a poder visitarla todos”, comenzó el relato sobre la charla privada que mantuvieron con carácter profesional.

La amiga de Morena Rial revela cómo la vio luego de la escandalosa detención

La joven letrada, que visitó a la hija mayor de Jorge Rial en la cárcel, continuó: “Yo pido para hablar con ella y obviamente al ser letrada, no es una cuestión preferencial, es una cuestión técnica, yo puedo acceder a hablar con ella”.

El relato de Agustina refiere a importantes temas que tocaron con Morena Rial, como el de su hijo, por ello explicó: “Ella está arrepentida por cualquier tipo de situación que la haya dejado en esta circunstancia. No hablamos realmente de la causa, de leyes, y nada más que nada Amadeo y la circunstancia en la que se encuentra ella. Está muy apenada, todo es muy triste”.

Luego ahondó en detalles de la cotidianidad de Morena Rial, en su nueva realidad tras las rejas revelando: “Ella está bien, ya tiene sus pertenecías, sus elementos de higiene, su comida, y tratamos con los amigos de alcanzarle lo que pueda hacer que lleve estos días con comodidad en la medida de que se pueda. Se pudo bañar, tiene su ropa”.