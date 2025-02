Polémica determinación en Intrusos por el tema de la detención de Morena Rial

Este jueves, Intrusos (América TV) comenzó su emisión con un pequeño resumen muy dinámico del contenido del día, y antes de que su conductora pasara de lleno a tratar cada tema, reveló algo que llamó la atención ya durante el resumen, pues no mencionaron nada de la situación de Morena Rial, el verdadero tema del momento, por este motivo la conductora se sinceró con el público dando las razones por las que no abordarían en lo absoluto el escándalo de la detención de la hija de Jorge Rial.

Después de que se conociera la dura noticia de la situación penal que atraviesa Morena Rial tras haber sido arrestada, una vez más por el delito de robo bajo la modalidad de escruche junto a un grupo de sospechosos de su círculo, tanto la producción del programa con el panel y la conductora de Intrusos tomaron la polémica decisión de no tratar el tema del que todos los medios están hablando, algo que llama la atención por que el ciclo se especializa en cubrir asuntos mucho más escabrosos que ese, pero alegando el respeto que le tienen al conductor fundador del ciclo que hoy pasa por esta difícil experiencia con su hija, decidieron extrañamente no meterse en la temática.

"Quiero aclarar una cosita. Obviamente que el tema del día de ayer y de hoy es Morena Rial. Yo, sinceramente, no quiero hacer el tema, ni mis compañeros, sobre todo la gente de producción. Hace muchos años trabajamos con Jorge... obviamente sabemos todo y no es un buen momento para nosotros tocar el tema. Estamos en la intimidad pero no para afuera porque me pongo en su lugar, tengo un hijo y tengo un código que con los hijos nuestros no", comenzó el descargo que hizo Marcela Tauro a los pocos minutos de aire, en referencia a lo que les ocurre como equipo con lo relacionado a Jorge Rial y su hija Morena.

Marcela Tauro explicó lo que decidió la producción de Intrusos respecto al caso de Morena Rial

"Aclaré eso porque mucha gente nos preguntaba, no es que tenemos miedo sino que uno tiene que tener un código con la gente que trabajó. Obviamente que nosotros estamos trabajando, algunos somos amigos, otros no pero conocemos todo uno de otros. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa", finalizó la periodista de Intrusos basada en las críticas que recibieron durante los primeros minutos de la transmisión en la que se evidenciaba que no estaban mencionando el tema de la bochornosa detención de Morena Rial.

Vale destacar, que este jueves Jorge Rial se expresó respecto a la complicada situación que atraviesa con su hija mayor. "Tener a Amadeo en mi casa es una belleza, te juro que me despierta hasta el instinto paternal, mirá lo que te digo. A Amadeo lo conocí ayer, antes no podía porque estaba amenazado”, explicó el conductor sobre la relación con su nieto en diálogo con A la Barbarossa (Telefe). Luego profundizó sobre el complicado entorno de Morena Rial apuntando: "Esa junta que estaba alrededor de Morena me decía que si iba a Córdoba me podían afanar, me podían secuestrar".