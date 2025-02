El fuerte audio de la exmujer de Jorge Rial donde admite que Morena le robó cuando era más chica

Morena Rial está en el foco del escándalo luego de que fue detenida por la policía. La hija de Jorge Rial está acusada de ser coautora de un robo que se dio en el mes de enero, en las últimas horas se conoció un fuerte audio de Silvia D'Auro, expareja del conductor de C5N.

Marcela Feudale que reemplazo en la conducción de LAM a Ángel de Brito, presentó un contundente audio: "Hace mucho tiempo que vengo viendo que esto pasa, yo no dejo de ir al colegio para ver el estado de mis hijas. Que yo no me pueda acercar a ellas no quiere decir que no haga un control", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Ella se fue de casa diciendo que yo era la mejor madre del mundo, que era la mejor empresaria, que era fantástica, divina. De repente me encuentro con pasar a ser la peor de todas". En esa entrevista Silvia reveló Jorge le expresó que no le ponga en contra a las chicas.

Allí, fue cuando reveló que Morena robó: "Yo le dije que jamás lo podría hacer porque yo soy hija de padres separados y se lo que duele, lo que se siente. En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto por miedo a que me lastimaran y tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa".

El fuerte audio de la expareja de Jorge Rial:

Lo cierto es que Morena Rial está muy complicada y en las últimas horas personal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires fue hasta su departamento para realizar un allanamiento. Por el momento no se saben los resultados y la indagatoria a la joven será este jueves.