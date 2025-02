El análisis de las contundentes imágenes que incriminaron a Morena Rial y que llevaron a su detención

Las imágenes que dan indicios del robo en el que nuevamente habría participado Morena Rial, ya están siendo investigadas por la justicia pero también son analizadas por los especialistas que tratan el tema en los distintos programas de televisión. De estos videos se obtendrán importantes datos que pueden llegar a esclarecer la situación que llevó a la detención de la hija del periodista Jorge Rial.

Este jueves en Mañanísima (El Trece), el especialista en criminalística y policiales Ignacio González Prieto, analizó algunos fuertes detalles que arrojaron las primeras imágenes que circulan en medios y redes sociales, en las que Morena Rial quedó registrada siendo partícipe del hecho delictivo ocurrido el 18 de enero en la localidad de Villa Adelina en Buenos Aires, por el cual quedó en detención gracias al accionar policial que la interceptó en el hotel en que hospedaba.

“Morena está imputada por robo por efracción y escalamiento. Esto es cuando vos rompes una puerta, ventana, levantas o expandís una reja y te metes de manera forzosa a una casa ejerciendo violencia y violando la propiedad privada”, contextualizó el periodista en referencia a la situación en la que se encuentra Morena Rial.

El análisis sobre las imágenes que incriminan a Morena Rial

González Prieto continuó explicando cómo estaba compuesto el grupo que acompañaba a Morena Rial, exponiendo: “La modalidad que tenía esta banda era el tipo escruche. La banda estaba compuesta por cinco personas, tres hombres y dos mujeres, siendo una de ellas Morena y otra una amiga suya. En este momento está detenida Morena y uno de los varones, los otros están prófugos pero están identificados”.

“Después de la indagatoria se van a difundir los videos donde se ve la participación muy activa de Morena", puntualizó el especialista. "Ella era como una especie de chofer de la banda y eso te transforma en coautor. La pena en expectativa es de tres a diez años de prisión”, aclaró en función al rol específico que tomó Morena Rial en el delito.

Por último el panelista detalló sobre lo que realmente complica a Morena Rial, que no serían sus antecedentes como lo marcaba Estefi Berardi, entonces concluyó: "Los antecedentes no, los videos que hay, es una película. A mí me mostraron material y después hay que ver cuando salgan en los medios. Es muy complicado".