Tras ser atropellado por una moto, Facundo Mazzei compartió contundentes fotos y un sentido posteo

El fin de semana pasado, Facundo Mazzei sufrió un fuerte accidente cuando fue atropellado por una moto, cuando cruzaba una calle junto a una amiga. Según el diagnóstico inicial, que después tuvo una modificación, el bailarín sufrió una fractura de tobillo, y tras su internación compartió contundentes fotos y un sentido posteo sobre la situación que atraviesa.

En una de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, se lo puede ver a Mazzei tendido en el asfalto tras el accidente, a punto de ser asistido por el equipo médico que lo asistió.

La foto de Facundo Mazzei tras su fuerte accidente. Foto: Instagram @facumazzei.

En tanto que sobre el accidente, Facundo Mazzei había detallado antes también desde sus redes sociales: "Les cuento un poco: Yo venía con una amiga caminando, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme (Por suerte a mi amiga no le paso nada). La chica que manejaba se lastimó bastante, pero al toque vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia, a la policía y a mi viejo, vinieron rápido por suerte, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada".

Y ahora, este martes, Mazzei compartió otras fotos en un posteo en el que escribió: "Pasaron 5 días densos, de tristeza e incertidumbre, el accidente en sí fue lo de menos, pero el impacto de angustia que me dio esa moto con todo lo que vengo arrastrando fue lo más fuerte. Vengo con asistencia perfecta en terapia hace dos meses, mirando mis miserias para resolver/me, dispuesto y a veces no es suficiente gente, lo sabemos todxs no? Pasa claro… pero te da palos igual viste? Con lo malo y con lo bueno, pucha! la montaña rusa de emociones que no nos deja ver y que sentado en ella que ya es un montón, me suceden más cosas jaja creer o reventar".

Luego Facundo Mazzei siguió sobre las consecuencias del accidente: "Hoy fui al traumatólogo y todo el diagnóstico que me dieron de fractura en el tobillo y dos semanas de yeso fue totalmente erróneo, imaginen mi impotencia y todo lo que me comí yo, mi familia y hasta ustedes por saber algo tan feo y que se hayan equivocado, así estamos! En definitiva, solo tengo comprometido el gemelo por el choque, tengo que hacer kinesiologia y ponerme mucho hielo. @dugranados mujer fuerte y ejemplar gracias gracias por esta ayuda, te quieroooo!".

Facundo Mazzei contó que inicialmente recibió un diagnóstico equivocado. Foto: Instagram @facumazzei.

Finalmente, Mazzei expresó: "Estoy infinitamente agradecido por el amor que recibo de ustedes, hay banca hace muchos muchos años y lo valoro tantísimo!! Mis amigxs, familia que sensación mágica es saber que estuvieron los de siempre al pie del cañón y mis nuevos amores que tampoco soltaron mi mano!! Aunque haya gente deseando y haciendo cosas malas, NO HAY CON QUE DARLE AL AMOR VERDADERO. Aferrémonos a eso y a ocuparnos de que los problemas TENEMOS que resolverlos, para no avanzar tristes, es lo que más deseo, para no atraer estas cosas, para que no decante por otros lados, para que lo que se siente de verdad, tenga el lugar que merece y no nuestro ego, nuestros fantasmas, nuestra estructura… lo que LATE, ahí es! Ojalá también te sirva leer esto. Voy a estar bien, vamos a estar bien. CRECER DUELE, PERO NO CRECER DUELE MAS. Los abrazo muy fuerteeeee y les agradezco con todo mi corazón. Toy ahí con vos ??. Pd: mi felino es alto compañero, vieron?".