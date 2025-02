Susana Giménez habló con Joni Viale, trató de "tonta" a Pampita y estalló el escándalo

Tiempo atrás, Susana Giménez se sumó a la polémica separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Luego de muchas negociaciones, finalmente la modelo decidió presentarse en el living de la diva, aunque la entrevista no fue lo que se esperaba.

"Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije: 'Yo no te voy a servir porque no voy a hablar de nada, no voy a hablar mal del padre de mi hija. No te sirvo como entrevistada porque no es algo que me vas a poder convencer de que de el brazo a torcer'", confesó la modelo en LAM tras la entrevista.

La modelo también sostuvo que "ellos dijeron que no, que querían la naturalidad del aire. Dijeron que iba a salir todo bien y salió todo mal". Lo cierto es que a Susana Giménez le molestó mucho la actitud de Pampita el día de la entrevista, ya que Carolina había cobrado por esta charla.

En el programa "La Ves" de Jonatan Viale, el conductor le preguntó por Pampita y la modelo fue lapidaria: "Te dije Pampita y se te transformó a cara", le comentó el periodista. Inmediatamente, la diva le respondió sin filtro: "No soy amiga, ella es cariñosa conmigo y yo fui cariñosa con ella cuando pasó lo que le pasó".

Susana Giménez destruyó a Pampita:

Respecto a la entrevista, confesó que "me dio bronca, que no hablara y que este "te amo, te amo". No, no me amás nada, no hablaste el otro día tonta y le habían pagado 10.000 dólares", expresó la conductora. También confesó que se la cruzó en una tapa de una conocida revista y volvieron a hablar sobre el tema.