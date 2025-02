El escandaloso audio que la China Suárez le mandó a Wanda Nara mientras se hablaba con Mauro Icardi años atrás

El lunes 3 de febrero estuvo muy picante respecto a las novedades que se conocieron del famoso y viejo conocido "Wandagate". Todo comenzó con los fuertes escritos de Mauro Icardi y Eugenia China Suárez contra Yanina Latorre por supuestamente informar de manera errónea sobre una supuesta bata que era de Wanda Nara y la usó la actriz.

Esto desató un nuevo escándalo y la panelista de LAM sacó su artillería pesada para responderle sobre todo a Eugenia. Yanina no tuvo miedo y compartió chats entre la actriz y Wanda Nara, donde la China le mostró todas las conversaciones que tenía con el futbolista.

"Para que veas que no miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco", expresó la actriz a la conductora junto a una captura de pantalla del chat que estaba manteniendo con Mauro Icardi en ese momento.

Pero Yanina fue por más y publicó un audio de Eugenia donde se solidariza con Wanda mientras era la amante de su marido: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chu... un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".

El audio que la China Suárez le envió a Wanda Nara:

Este mensaje de voz, la panelista lo compartió también a modo de defensa de los dichos del jugador y de la China, ya que la trataban de que mentía en la información que daba. Luego de esto, Yanina fue muy clara y sostuvo que "yo nunca hablo sin pruebas", tirándole una clara indirecta a ambos.