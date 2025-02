Luis Ventura furioso tras los rumores de levantamiento de A la Tarde: "Hijos de..."

En los últimos días, se comenzó a correr el rumor de que "A la tarde", programa que abarca la franja horaria de 16:30 a 18:00 horas en América, podría tener un final abrupto en medio de todo el cambio de programación que tendrá la señal. Lo cierto es que Luis Ventura se refirió a esto y fue letal contra los "operadores" que instalaron esta información.

"Levantan el programa de Karina Mazzocco en América, A la Tarde. En su lugar, irá Mauro Szeta con un programa policial, temática en la que se especializa el periodista”, de esta manera la cuenta de X TeleBizarra anunciaba el final de un programa que es muy importante para el canal.

Rápidamente, América desmintió la información y ahora fue Luis Ventura estalló de bronca luego de los rumores: "Me quiero tomar un minuto... En 24 años que llevo en esta pantalla y en este canal creo que me lo merezco. Me tomé una semana de descanso y quiero decir dos cosas".

Luego, agregó que "quiero decir dos cosas, primero no me morí como algunos llamaron para preguntar, no tuve internado, descansé, estuve con mi familia y estuve con mis amigos y volví. Volví porque firmé un contrato de renovación con América". Minutos después se refirió a los rumores de finalización de "A la tarde".

El furioso descargo de Luis Ventura:

"En ningún momento alguien me dijo que este programa se iba a levantar y que estaba en riesgo. Aquellos hijos de p... que hicieron correr esta versión, son unos operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo. 'A la Tarde' hace cuatro años que está en esta pantalla", confesó el periodista muy enojado.