Llueven críticas a Jimena Barón por tomar un batido de suplementos en medio de su embarazo y ella explotó: "Necesito que..."

Jimena Barón se hizo un tiempo para responderles a sus seguidores que la cuestionaban por tomar un batido con suplementos nutricionales. En pleno embarazo, la actriz subió a Instagram una imagen en la que se la ve ingiriendo una bebida que llamó la atención de varios de sus fans. Y de muchos haters también. Fiel a su estilo, la cantante no se guardó nada.

A Barón le llovieron respuestas negativas por esa historia. Horas después de haber hecho esa publicación, visiblemente contrariada por los comentarios que recibía, la artista salió con los tapones de punta. A través de un video, aclaró las dudas que había suscitado su batido y pidió que dejen de molestarla.

Jimena Barón fue cuestionada por tomar un batido durante su embarazo y salió a responder. Fuente: Instagram @jmena.

La respuesta de Jimena Barón a los que la criticaron por el batido

Con voz serena, pero conteniendo la ira, Jimena Barón inició su descargo con un pedido: "Lo voy a decir con buen tono. Necesito por favor que dejen de decirme a cualquier historia que yo subo que no se puede hacer lo que estoy haciendo". La actriz y bailarina cursa un embarazo de cinco meses.

Jime Barón explicó que está tomando omega-3 y magnesio para reforzar su sistema inmunológico. En su descargo, la ex Casi Ángeles aseguró que, antes de inclinarse por los batidos suplementarios, realizó una consulta con su médico de cabecera para consultar si esta ingesta podía causarle problemas durante el embarazo.

"Tengo médicos, obstetra y consulto las cosas", remarcó la influencer. A su vez, hizo referencia a otros aspectos de su embarazo, básicamente alimentos que tiene prohibido. Es decir, dejó en claro que sigue una dieta prescrita por un profesional. "No puedo comer salchichas, no me puedo hacer masajes... ¡Todo me dejan hacerlo! No se preocupen, está todo bien", se plantó Jimena.

Jimena Barón se hartó de las críticas por lo que hace durante su embarazo. Foto @jmena

No es la primera vez que Barón es cuestionada en redes por algo relativo a su físico durante el embarazo. Durante las últimas semanas, muchos seguidores le marcaron el hecho de que haga tanto ejercicio en plena etapa de gestación. Jimena aprovechó la ocasión y también se refirió a este asunto: “Hay médicos, chicas, no se estresen está todo bien".

El omega-3 y el magnesio no son los únicos agregados a la dieta de la actriz. El suplemento que toma Jimena Barón para mejorar su salud proviene de una de las plantas más incorporadas por la medicina tradicional a todo tipo de tratamientos.

El curioso plan que hará Jimena Barón antes del nacimiento de su hijo

Jimena Barón espera un hijo con el modelo y jugador de rugby Matías Palleiro, el ex de la cantante Melina Lezcano. Jime y su novio están juntos desde 2021. La pareja sabe que el vínculo se modificará con la llegada del nuevo integrante de la familia. Jimena Barón, feliz en su embarazo. Foto: @jmena

La actriz solo piensa en el bebé que está por venir. No sólo en cuanto a cuidados de su embarazo, también en circunstancias que atañen exclusivamente a su vida de pareja. Por eso, en las próximas semanas emprenderá un viaje con Palleiro para "despedirnos del noviazgo".

"Nos queda un viaje más, nos vamos solos a despedirnos del noviazgo porque después que nace el chico se terminó. Así que nos vamos a hacer una semanita de comprarle cosas al bebito y después sólo queda esperar a que nazca", contó Barón a través de su Instagram.

La actriz anunció su embarazo en diciembre del 2024. Jimena Barón ya es madre de Morrison 'Momo' Osvaldo, próximo a cumplir 11 años, el hijo que tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo cuando ambos residían en Turín, etapa en la que el jugador vestía los colores de la Juventus.