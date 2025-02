Jimena Barón dio su primer show embarazada y dejó una hermosa reflexión dedicada a las mujeres

Jimena Barón se encuentra en un momento muy especial junto a su familia luego de que confirmó en sus redes sociales la feliz noticia de que está esperando su segundo hijo y el primero con Matías Palleiro. En un momento del show, la artista se tomó el tiempo para dejar una linda reflexión.

"Si alguna vez en la vida aparece algún hombre que tenga ganas, pretenda o intente arruinarles la vida, nunca se olviden que no existe hombre en la faz de la tierra que pueda arruinarle la vida a ninguna mujer", comenzó diciendo Jimena con mucha emoción al público presente.

El momento culmine de la emoción y el llanto llegó cuando enfrente de todos los fans, ella decidió elogiar a Matías con hermosas palabras: "Quiero llevarme una foto con los tres. Quiero agradecerle con todo mi corazón a esta persona por darme otro capítulo en mi vida que pensé que jamás iba a tener, y es el papá de mi bebé".

"Gracias Villa María. Gracias bebito que te bancaste el calor y las revoleadas. Gracias por este capítulo nuevo. A ustedes por estar ahí", comentó en el final. Rápidamente, el video se volvió viral en las diferentes redes y los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios.

La sentida y emocionante reflexión de Jimena Barón:

"Hijo: hicimos un show juntos. Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche", expresó en su cuenta de Instagram tras el show.