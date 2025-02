Amalia Granata reveló en "Intrusos" detalles de la fuerte interna de Javier Milei y Viviana Canosa y le pararon el carro

Ya pasaron casi dos semanas del escándalo que protagonizó Jonatan Viale a raíz de los videos filtrados de su entrevista con Javier Milei. Recordemos que en una de las grabaciones que salió a la luz, Santiago Caputo aparece en medio de la entrevista para frenar a Viale por una pregunta que le estaba haciendo al Presidente de la Nación sobre el escándalo de $LIBRA.

Por otro lado, el pasado miércoles 26, Amalia Granata estuvo presente en Intrusos en donde habló sobre su familia, opinó sobre escándalos de la farándula y también sobre política.

La diputada habló sobre Javier Milei y Viviana Canosa.

En un momento de la emisión, la diputada reveló la razón por la cual Viviana Canosa y Milei se distanciaron. "Con Viviana se, porque le pregunté qué había pasado con él", comenzó diciendo Granata.

"Cuando a ella le llega que él había puesto candidatos de Massa (Sergio Massa), que había arreglado con Massa y había puesto candidatos de Massa en...", contó la modelo, pero en ese momento, aparece alguien detrás de ella y todo queda en silencio. Acto seguido, la exparticipante del Bailando pide "perdón".

Esto fue lo que dijo Amalia Granata en Intrusos sobre Javier Milei y Viviana Canosa

Y continuó: "Que había puesto candidatos de Massa. Ella lo llama a él y él la ningunea, no le atiende más el teléfono y ella dice: 'Che, flaco, yo fui la única que te llevé a mi programa, que te hice campaña, que te banqué, que me la recontra jugué por vos, ¿y ahora me ninguneas así?'".

Cuando Amalia Granata terminó de relatar, Rodrigo Lussich le cambió el tema por completo. "¿Seguís temas mediáticos? Cambiando un poquito el tono", le consultó el conductor. "Sí, por supuesto, la novela", respondió la modelo haciendo referencia al Wandagate.

"Por un lado, la novela turca. ¿Ahí de qué lado estás? ¿De Wanda o de 'La China'?", preguntó Lussich. "Creo que perdió toda credibilidad de los dos lados. Al principio, cuando fue la infidelidad, uno se pone del lado de Wanda. Ya ahora me parece medio berreta", contestó la diputada.