Escándalo al aire en Crónica TV cuando la periodista Mariela Fernández abandonó el estudio a los gritos tras pelearse con la producción: el video del incómodo momento

Días después de que una panelista de Chiche Gelblung renunciara en vivo por maltrato, una conocida conductora de Crónica TV impactó al abandonar su programa en plena transmisión después de un desacuerdo con la producción del canal. El video de Mariela Fernández dejando su ciclo matutino se volvió viral en las redes sociales, y generó preocupación sobre las condiciones laborales en la emisora de las placas rojas.

La secuencia comienza durante el segmento de deportes de Fabio Vallejo. El periodista estaba informando sobre el último encuentro de Boca cuando se empezó a escuchar la voz de Fernández, peleando con los productores del ciclo a través de su "cucaracha": "No lo presentó... la pu... madre". "Pero cambiame la cucaracha... no me puede cag... a pedos de esta manera", agregó, dando a entender que recibió la culpa por un error cometido tras las cámaras.

El mal momento de Mariela Fernández. Foto Instagram @marufernandez_

El furioso abandono de Mariela Fernández en el vivo de Crónica TV: video

El conflicto culminó cuando la cámara volvió a enfocar a Fernández y su compañero, Gustavo Chapur. "23 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires y vamos a repasar los accesos... ¡Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos!", estalló la conductora. Chapur intentó calmarla, pero era demasiado tarde. "No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así!", gritó la conductora, antes de abandonar el estudio.

Chapur quedó a cargo del aire e intentó seguir con la transmisión, mientras se escuchaban los gritos de Fernández de fondo: "Bueno, tranqui, tranqui no pasa nada... Son días, son días, todos laburamos mucho... y bueno...", explicó el periodista. El episodio llamó la atención en Twitter (ahora X) y recordó al fuerte descargo de un movilero de Crónica TV por las malas condiciones laborales en el canal "firme junto al pueblo".

El difícil pasado de Mariela Fernández, la conductora que se fue a los gritos de Crónica TV

Mariela Fernández regresó hace pocos años a la televisión, después de ser internada en una clínica psiquiátrica a finales del 2018. La periodista sufrió un cuadro de depresión y estrés postraumático debido a la muerte de su padre. "En ese momento, lamentablemente, hice abuso de la marihuana. Cometí el error de tapar el dolor con ese recurso, que en exceso no es para nada bueno y me anestesié durante un año, fumando y laburo", le contó a Gastón Pauls en su ciclo "Seres Libres" (Crónica HD).

Mariela Fernández en Crónica TV. Foto: Instagram @marufernandez_

"Después empecé a dejar laburos porque el cuerpo no me daba. Ya cuando mi hija me hizo la observación, un día fui al canal, pedí no salir al aire y entré en una crisis. Ahí le consulté a mi psicoanalista y resolvimos que lo mejor era una internación para hacer un parate e iniciar un tratamiento psiquiátrico", recordó. En 2020 Fernández comenzó a volver a los medios, y en abril del 2024 se sumó a Crónica TV como conductora de "La primera".