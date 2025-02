Polémica: una panelista de Chiche Gelblung renunció al aire por maltrato

Chiche Gelblung es uno de los periodistas que tiene larga trayectoria en los medios de comunicación y es franco en sus opiniones. En las últimas horas, fue el foco de atención, ya que una panelista del programa radial que conduce por Radio Del Plata le renunció en vivo.

Todo se dio en el final del programa cuando Matilde Badini, realizó un fuerte descargo donde le habló directamente a los oyentes de la emisora. La situación se descontroló cuando estaban hablando sobre salud mental y allí Chiche, expresó: "¿Será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!".

Luego, Matilde, sostuvo: "No me gusta escuchar pelotudes", acto seguido Chiche se salió de control y la echó en vivo del estudio: "Bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retirate si no querés escuchar pelotudeces". Si bien ella intentó calmar las aguas, no había forma de controlar al periodista.

En el final del programa, Matilde realizó un contundente descargo dejando ver que renunciaba al programa por las faltas de respeto que recibió por parte del periodista y estalló la polémica: "Les agradezco todo el tiempo que estuve aquí. Yo soy una agregada sin experiencia, no soy periodista. Traté de aportar cosas chiquitas, pero del corazón", comenzó diciendo.

El momento de la renuncia:

Luego, agregó: "No puedo volver después del destrato de esta tarde, me siento despedida", si bien se esperaba alguna respuesta del conductor, no llegó y solo comentó que "bueno, nos vemos el lunes entonces a las cuatro y media... Chau", esta actitud generó olas de críticas en redes sociales.