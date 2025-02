Sting y Charly García se reencontraron previo al show del ex The Police: las emotivas fotos

Charly García y Sting se dieron el lujo mutuo de compartir una charla bien rockera. Una de tantas entre estos dos viejos conocidos de la música. Sting está en el país en el marco de su gira “Sting 3.0”y el encuentro tuvo lugar en el backstage del Movistar Arena, donde el inglés se presentó junto a Dominic Miller y Chris Maas.

Charly García se reencontró con Sting en el marco de la gira del inglés por Argentina. Fuente: Instagram @charlygarcia.

Charly García compartió en sus redes sociales una foto del momento. En la misma se ve a los músicos sentados y conversando. El cantante argentino aparece en silla de ruedas, sosteniendo un vaso en su mano derecha. La publicación fue acompañada solo por una mención a Sting, quien respondió con un emoji de corazón.

Charly García y Sting se reencontraron en Argentina después de muchos años. Fuente: Instagram @tatinsnm.

La foto es un mimo a los fans de Charly. Más allá de la silla de ruedas, al músico argentino se lo notó, una vez más, en buen estado a diferencia de algunas de sus últimas apariciones públicas que habían causado preocupación entre sus admiradores. La mejoría del músico lo llevó el año pasado al lanzamiento de nuevo material, "La Lógica del Escorpión". En 2024, Charly García sacó su nuevo disco y causó emoción en todo el país.



Horas después de esa foto que posteó la cuenta de Charly García, apareció otra imagen en la que los músicos se encuentran compartiendo una cena con copas de vino de por medio.

Charly García compartió una cena con Sting. Fuente: Instagram @tatinsnm.

¿De dónde viene la amistad entre Charly García y Sting?

El vínculo entre Charly y Sting es de larga data. En 1987, el inglés y García compartieron escenario en la cancha de River durante un concierto organizado por Amnistía Internacional. En esa ocasión, Sting interpretó “They Dance Alone” en castellano, mientras las Madres de Plaza de Mayo subían al escenario. En más de una oportunidad, el músico británico se declaró admirador de la discografía completa de Charly García.

La amistad entre Sting y Charly García se inició en la década del ochenta. Fuente: X.

Sting tocó por primera vez en nuestro país en 1980. Y la última vez que se había presentado, antes de este 2025, había sido en 2017 cuando vino al país con su gira internacional "54th & 9th". En aquella oportunidad tocó en el Hipódromo de Palermo

El reencuentro con Charly generó gran repercusión en redes sociales. Uno de los que celebró las fotos entre los músicos fue Pedro Aznar, gran amigo y admirador de García y de "The Police", la mítica banda británica disuelta definitivamente en 2008. Más allá de este encuentro con Charly, Sting siempre es bienvenido en nuestro país. El británico inició su show en Buenos Aires con un repaso de su carrera solista y su etapa con "The Police", afianzando un poco más su relación de larga data con el público argentino.

Charly García le entregó a Sting un vinilo de su último disco, La Lógica del Escorpión. Instagram. Fuente: @tatinsnm.

Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, es una de las leyendas vivas del rock internacional. Ganador de 17 premios Grammy y habiendo vendido más de 100 millones de discos durante toda su carrera, el nacido en Tyneside es reconocido mundialmente por canciones como “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take”.