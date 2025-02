Jésica Cirio reveló la verdad tras el rumor de ruptura con Elías Piccirillo en medio del escándalo por la millonaria estafa

En medio del escándalo por la estafa millonaria en la que quedó envuelto Elías Piccirillo, esposo de Jésica Cirio, se conoció que este fin de semana la Justicia ordenó el allanamiento en la residencia en la que vivió hasta hace muy poco la pareja. Si bien se rumoreaba que la modelo había puesto fin a la relación no había una información certera que confirmara el rompimiento, es por ello que una panelista de Intrusos (América TV) reveló este lunes la verdad sobre esta polémica separación.

La periodista Karina Iavícoli contó que habló telefónicamente con Jésica Cirio y que en relación al fin de su pareja con Elías Piccirillo, ella le confirmó: "Hablé ayer con Jésica Cirio más o menos una hora. Ya no es más su marido, falta que se divorcie pero ya se terminó la relación. Ahora sí estoy separada". De esta manera la presentadora rompió el silencio luego del escándalo y los constantes rumores en torno a su marido.

Elías Piccirillo está acusado de una gran estafa y de haber armado una causa para encarcelar a Francisco Hauque, el exsocio acreedor a quien no le habría pagado una escandalosa deuda de 6 millones de dólares. “No necesito tener ningún abogado porque no tengo nada por qué defenderme, ese día es mentira que iba a ir a cenar. Es mentira que conozco a los Hauque. No habló frente a las cámaras porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”, habría expresado Jésica Cirio ya que el abogado del denunciante la involucró en una cena previa a la detención, a la cual estaba invitada la conductora pero a último momento decidió no asistir.

Jésica Cirio rompió el silencio luego del escándalo con su marido por la millonaria estafa piramidal

El exsocio del marido de Jésica Cirio no es el único que señala a Elías Piccirillo por este accionar. El empresario Juan Ignacio Piñeiro se encuentra en la cárcel y su abogado, Marcelo Laruffa, aseguró al sitio Noticias Argentinas, que su caso guarda gran parecido por haber utilizado la misma forma de operar en el hecho delictivo en cuestión.

“Ojalá el juez de la causa esta nueva investigue a fondo y se dé cuenta de cómo son las cosas, que investiguen a la Policía que estuvo a cargo de los allanamientos en Puerto Madero y Nordelta en donde habrían plantado desde droga hasta un arma. La similitud con el tema Elías Piccirillo y Hauque es idéntica. De más está decir que confiamos en la Justicia y en este nuevo fiscal y juez y sé muy bien que todo esto está armado, no caben dudas que es el mismo modus operandi”, dijo Marcelo Laruffa al mencionado sitio web de noticias.