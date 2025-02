Allanaron la residencia de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras ser denunciado por una estafa millonaria

Luego de conocerse la escandalosa noticia de la estafa millonaria en la que se vio involucrado Elías Piccirillo, el esposo de Jésica Cirio, y tras las declaraciones del socio comercial del cuestionado empresario inmobiliario que se vio afectado por el mal negocio de su amigo, finalmente la Justicia allanó este sábado la residencia en la que vive la pareja.

Según la información que compartió el sitio PrimiciasYa, la intervención policial en el domicilio del barrio privado de Nordelta en el que residen Jésica Cirio y Elías Piccirillo, se estaría realizando con un gran hermetismo.

El procedimiento de allanamiento está a cargo de gendarmería y se rumorea que Elías Piccirillo estaría presente en la casa en el momento de la intervención, en cuanto a Jésica Cirio se supo que por estos días se encuentra viviendo en Uruguay luego de que estallara el bochornoso caso de la estafa en el que se vio envuelta junto a su marido.

El exsocio de Elías Piccirillo habló sobre el escándalo que involucra a Jésica Cirio

Francisco Hauque, exsocio del marido de Jésica Cirio, relató esta semana cómo había sido el confuso episodio en el que fue arrestado luego de juntarse a cenar con Elías Piccirillo para poder acordar un arreglo en la deuda que le produjo el empresario. "Él se sube a la parte trasera de la camioneta por que se suponía que venía Jésica Cirio también a la cena, pero ella nunca vino", expresó el involucrado en la causa.

"Él lo que alega es supuestamente que ella estaba descompuesta, él me plantea una forma de devolución, yo la acepto y después me retiro, me voy directamente hacia la camioneta con mi mujer, él me acompaña y a la media cuadra del lugar donde sucedió esta cena, viene el personal de robos y hurtos, ya me venían siguiendo desde atrás y me interceptan", expuso Hauque ante el notero de Intrusos (América TV), explicando algunos detalle del encuentro al que no se presentó Jésica Cirio.