Silvia Süller se hizo viral inesperadamente por una foto del cumpleaños de Millie Bobby Brown

La famosa actriz originaria de Gran Bretaña, Millie Bobby Brown cumplió 21 años esta semana y realizó un gran festejo con amigos, desde luego las imágenes fueron compartidas en redes sociales y un detalle no menor, en el nuevo look de la protagonista de Stranger Things, hizo que algún argentino usuario de X, hiciera un divertido e inesperado vínculo entre la cumpleañera y la exvedette argentina Silvia Süller, que se volvió viral en segundos.

Los internautas comenzaron a hacer hilarantes comentarios del look actual de Millie Bobby Brown, que con su abultado cabello rubio platinado con rulos, las gafas de sol, su atuendo ajustado y provocativo, no caben dudas que se asemeja al icónico look de Silvia Süller.

En las imágenes que se viralizaron se puede ver el momento exacto en que Millie Bobby Brown encendía la velita de su torta de cumpleaños, con una actitud desfachatada y su peculiar aspecto llamativo que guarda un parecido con la hermana de Guido Süller..

Uno de los divertidos comentarios sobre el nuevo look de la actriz de Stranger Things. Foto: X @subject_13

Algunos de los divertidos comentarios sobre el gran parecido con Silvia Süller expresaban: "A un paso de convertirse en Silvia Süller". "Qué joven que está Silvia Süller". "Silvia, la nueva protagonista de Stranger Things". "Por Dios tardaron tanto con la última temporada de Stranger Things que se transformó en Silvia Süller". "La chica es una mezcla de la Pradón con la hermana de Guido Süller"."No sé si es Silvia Süller, Andrea Rincón rubia o Lía Crucet".

"Silvia, la nueva protagonista de Stranger Things", uno de los divertidos comentarios en el posteo de X. Foto: Instagram @sullersilviaok

Lo cierto es que Millie Bobby Brown ya había mostrado su nuevo look en las redes sociales, es llamativo por que la actriz dió un giro muy drástico en su imagen, en los posteos que hizo se ha mostrado con vestidos entallados con un aire muy exuberante, lo que tampoco pasó desapercibido por sus fans que le hicieron un variado abanico de comentarios positivos y no tanto, algo que la joven sabe manejar sin dar mayor importancia.