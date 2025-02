Escándalo con "La Ballena", la obra de Julio Chávez, denunciada por discriminación por participantes de Cuestión de Peso

La nueva obra teatral "La Ballena", protagonizada por Julio Chávez, está generando una fuerte polémica. La pieza, que se inspira en la película homónima de Darren Aronofsky, fue cuestionada por varios exconcursantes del reality Cuestión de Peso, quienes consideran que el enfoque de la historia es ofensivo. El actor, que asume un cambio físico radical para interpretar a un hombre con obesidad, fue duramente criticado por sus elecciones en este proyecto.

Participantes de Cuestión de Peso manifestaron su enojo en redes sociales y programas de radio, exigiendo cambios en la obra. Según el relato de Juan Etchegoyen en Mitre Live, exparticipantes como Luis Zerda, Cristian Lo Surdo y Diego Siracusa no dudaron en señalar que la obra y su título son perjudiciales para las personas que luchan contra el sobrepeso.

Julio Chávez interpretará en mayo la obra "La Ballena". Foto: Instagram @juliochavezactor.

Exconcursantes de Cuestión de Peso condenaron el título y el enfoque de “La Ballena”

Los exconcursantes de Cuestión de Peso consideran que “La Ballena”, la función en la que actuará Julio Chávez presenta una visión distorsionada de la realidad, y que no hace justicia a las experiencias vividas por quienes atraviesan este problema. Luis Zerda fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo: “Me hubiera gustado que en la película se muestre la realidad de lo que vive un obeso y ojalá que la obra muestre un proceso de cambio”. También agregó que el título “es polémico” y advirtió sobre el riesgo de que la producción termine siendo un insulto: “Si va en una especie de burla estamos al horno. No está bueno el título y va para atrás, es muy discriminatorio”.

Por otro lado, Cristian Lo Surdo tuvo una opinión similar sobre el nombre de esta puesta en escena. “Que le pongan La Ballena me parece mal, todo evolucionó mucho para vivir esto”, dijo, y señaló que el personaje central podría ser malinterpretado y que quizás se debería abordar con más profundidad las dificultades de la gente con sobrepeso: “Vas a ver a un gordo y que el título sea así, no está bueno”.

Diego Siracusa, fue otro de los exparticipantes que dio su punto de vista: “Me pareció discriminador el título. Aparte que esto venga de un actor tan prestigioso, no me parece bien. Suena discriminador hacia la persona”. Con respecto a la propuesta, mencionó que el nombre le resultó “chocante” y propuso que lo cambien porque suena mal.

El desafío de Julio Chávez en La Ballena

Julio Chávez está emocionado con su nuevo proyecto, "La Ballena", que le representa un gran desafío actoral. Al hablar con Teleshow contó que lo más interesante para él es poder hacer que el público se enganche desde el inicio y que el espectáculo mantenga esa magia hasta el final. Además, este reto lo motiva profundamente, ya que le permitirá mostrar su talento en un personaje complejo.

La obra, que se estrenará en mayo de 2025 en el Paseo La Plaza, tendrá a Chávez como Charlie, un profesor que enfrenta problemas de salud y soledad mientras intenta reconectar con su hija. El actor expresó su felicidad por poder ser parte de este proyecto tan profundo y emotivo, que le exige tanto a nivel físico como emocional.

Por último, Chávez aseguró sentirse muy afortunado por trabajar con un elenco tan talentoso, con el que tiene una gran química. Para él, el teatro es una experiencia colectiva, y está agradecido de poder compartir este espectáculo con actores a los que admira y con Ricky Pashkus, el director con quien tiene una relación de mucha confianza.