El empresario implicado en la causa de Elías Piccirillo apuntó contra Jésica Cirio

Estas son horas decisivas en la vida de Elías Piccirillo, el actual marido de Jésica Cirio, ya que podría ir a la cárcel por una polémica causa de una millonaria estafa que generó una deuda exorbitante. Francisco Hauque, el exsocio del marido de la modelo, reveló algunas sospechas que devienen de una reunión que mantuvo con el denunciado, apuntando contra la conductora.

En la nota que el cronista de Intrusos (América TV), le hizo este jueves al empresario que se había asociado con Elìas Piccirillo, sobre la polémica detención que sufrió tras la cena que tuvo con el marido de la modelo con el objetivo de poder ponerse de acuerdo en la cancelación de la deuda que generó el mal negocio que hicieron, el implicado refirió que habría sido embaucado por el marido de Jésica Cirio, alegando que podría haber sido él quien plantó las pruebas en su contra en el auto en el que circulaban luego de la reunión con el empresario.

"Él se sube a la parte trasera de la camioneta por que se suponía que venía Jésica Cirio también a la cena, pero ella nunca vino", comienza el relato de Hauque, implicando a la esposa de Elías Piccirillo en la confuso hecho que terminó con la detención del entrevistado.

La entrevista al empresario exsocio de Elías Piccirillo en la que apuntó contra Jésica Cirio

"Él lo que alega es supuestamente que ella estaba descompuesta, él me plantea una forma de devolución, yo la acepto y después me retiro, me voy directamente hacia la camioneta con mi mujer, él me acompaña y a la media cuadra del lugar donde sucedió esta cena, viene el personal de robos y hurtos, ya me venían siguiendo desde atrás y me interceptan", expuso el exsocio del marido de Jésica Cirio, dando detalles precisos de lo que vivió en la cena a la que la modelo extrañamente no asistió.

Sobre el momento del arresto que sufrió el empresario amigo de Elías Piccirillo, detalló: "Esto es tuyo, un arma me muestran, unos paquetes negros, no sabía que había adentro de esos paquetes, me dicen esto es cocina, y ahí automáticamente yo empiezo a gritar que fue Elías, lo primero que obviamente empecé a suponer en mi cabeza, por una cuestión de él había estado sentado atrás".

Al ser consultado sobre la participación de Jésica Cirio en el hecho, Hauque expuso: "Me llama la atención que no haya asistido a la cena. Ella creo que conoce todos sus negocios, no es una persona que haga la mirada a un costado, creo que conoce todo lo que hace Elías". Para rematar su acusación contra la esposa de Elías Piccirillo disparó: "Yo creo que ni siquiera están separados. Dime con quién andas y te diré quién eres".