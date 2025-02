Aseguran que la interrupción de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei en TN fue un ajuste de cuentas

Cuando todavía resuenan las repercusiones por la filtración del momento en que Santiago Caputo interrumpe la entrevista que Jonatan Viale le hizo a Javier Milei este lunes en TN, Luis Ventura reveló el detrás de escena de tal escándalo y aseguró que se trató de un ajuste de cuentas.

Según el especialista en espectáculos. el hecho de que el crudo de la nota haya dejado expuesta la irrupción del asesor presidencial a través del YouTube de TN, no fue un desliz, sino otra cosa.

En Arranca la tarde (A24), Ventura contó sobre el engorroso episodio de Viale y Milei en TN: "Hay temas que tienen que ver con forcejeos, con la política, con la recaudación, con los negocios. Acá hay una parte de gente entendida y hay una parte de gente que desconoce el medio y la tecnología, cómo se maneja muchas veces una entrevista, las cámaras y las ediciones. Y ahí entran a aflorar los que participan del negocio y los que se quedan afuera. A lo mejor uno se quedó afuera y era el que se quedó con el crudo".

Luego, el periodista explicó sobre el detrás de escena de la nota del presidente en TN: "Hablo de un negocio porque toda esta entrevista llega a través de la productora de Jony Viale que maneja su mujer, Micaela (Krolovetzky). Entonces él le encarga todo lo que es el montaje con cámaras que por cuatro años contrata el Gobierno para toda la gestión de Milei. Esas cámaras tienen la temática de editar lo que no corresponda, había que cortar un tramo que justamente fue el tramo que en algún lugar se cortó, que fue lo que se entregó, pero en otro lugar quedó en manos de una persona que levanta el teléfono, llama a un gerente del diario Clarín y le dice: '¿Qué hago con esto?', 'Subilo a las redes'".

La versión de Luis Ventura sobre la filtración del crudo de la nota de Jonatan Viale a Javier Milei

Por último, Luis Ventura remarcó sobre el acuerdo por la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei en TN: "La productora que teóricamente embolsó el negocio de la entrevista y todo, no repartió los caramelos con el resto del grupo. Entonces acá hay una diferencia que siempre existió, TN, Clarín... No fue un error y salió a las redes porque la persona que hace el contrato con el servicio de cámaras, que es la hermana de Milei (Karina), tiene un conocimiento de cómo se hace todo en lo general. Cuando uno empieza a meterse en lo técnico, ella no sabe que vos el crudo se lo mandas a alguien y ese crudo lo editan y te lo devuelven para salir al aire".