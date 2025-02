Tras el grave accidente que sufrió, Facundo Mazzei revela los fuertes detalles de su traumática experiencia

Después del fuerte accidente vial que sufrió recientemente, Facundo Mazzei usó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y así poder transmitirles tranquilidad al relatarles cómo se encuentra, mencionando algunos detalles de lo que lamentablemente le tocó vivir.

Tras generar preocupación entre sus colegas y seguidores por la publicación que Facu Mazzei compartió comunicando la noticia de la infortunada situación que atravesó, el bailarín se comunicó usando su cuenta de Instagram, rompiendo el silencio al contar cómo ocurrió el accidente con la moto en la provincia de Jujuy.

Su historia sobre el accidente comenzó agradeciendo: "Che me está llegando mucho amor, gracias de verdad". Inmediatamente reveló algunos detalles de su difícil situación expresando: "Les cuento un poco: Yo venía con una amiga caminando, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme (Por suerte a mi amiga no le paso nada)".

La publicación que hizo el bailarín después del accidente vial. Foto: Instagram @facumazzei

Facu Mazzei continuó relatando lo que sucedió con la persona que lo acompañaba explicando: "La chica que manejaba se lastimó bastante, pero al toque vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia, a la policía y a mi viejo, vinieron rápido por suerte, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada".

El bailarín siguió contando la preocupante secuencia luego del accidente vial agregando: "Mientras me pusieron cuello precaución, más allá del impacto yo estaba bastante consciente pero no podía creer lo que estaba pasando, ese fue un día duro y vengo con una racha difícil, en la misma que todos no? Siempre tratando de salir adelante".

Afortunadamente Facu Mazzei se encuentra fuera de peligro pero le espera un tiempo de recuperación para volver a bailar. Foto: Instagram @facumazzei

Respecto a lo que los médicos le han informado a Facu Mazzei después de ser revisado reveló:" Ya está, ahora resolviendo, viendo que tengo o no porque me van diciendo diferentes diagnósticos. Por el momento esperar. Apenas tenga algo más concreto aviso. Retomaré mis trabajos con toda la mejor energía una vez que sepa bien".