A pocos días de haber contraído matrimonio, Andrés Calamaro y su esposa enfrentan una crisis: el motivo

Andrés Calamaro y Natalí Franco pasaron por el altar el pasado 24 de enero. La pareja decidió dar el "sí" luego de dos años de relación. Esta es la tercera vez que el cantante contrae matrimonio.

Pero parece que no todo es color rosa. A pocos días de cumplir un mes de su boda, Calamaro y Franco estarían atravesando una crisis y en Intrusos contaron los detalles.

La pareja se casó el pasado viernes 24 de enero. Créditos: Instagram A_calamaro.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores del ciclo, reinauguraron las noticias "bombas" con el primer desencuentro que habría tenido la pareja.

"No le cuidaron el cobayo y el animal falleció", contó Lussich, dando a entender que la mascota era el eje de la crisis. "No murió de nada. Murió de viejito", acotó Adrián, pero su compañero lo corrigió: "En realidad es porque no lo cuidaron. El dueño pidió un cuidado para la mascota que no recibió". En ese sentido, se supo que el artista y su esposa se tenían que ir de vacaciones y nadie quería cuidarles el animalito.

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre la primera crisis de pareja de Andrés Calamaro y Natalí Franco

"Ella tiene hijos de una pareja anterior, pero el tipo dijo: 'El cobayo, acá, no'", sumó Pallares. "No llegó a estar al cuidado de nadie. Fallece antes de que se vayan de vacaciones y él le dice: 'La verdad, qué chot* es tu familia'", añadió el conductor.

"Cuando nos contaron esta historia, creímos que el cobayo estaba vivo, pero ya había fallecido", contó luego Adrián Pallares, y entonces quedó en claro que "la familia de ella no apoya la relación", tal como señaló Lussich.