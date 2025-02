La millonaria lista de bienes que le reclamaría Jésica Cirio a Elías Piccirillo en caso de divorciarse

Elías Piccirillo y Jésica Cirio estarían atravesando una fuerte crisis luego de los audios y las diferentes informaciones que se dieron a conocer sobre su marido y una supuesta deuda millonaria. En Puro Show, programa conducido por Matías Vázquez y Pampito, dieron a conocer los bienes que le reclamaría la modelo en caso de que lleven a cabo el divorcio.

Todo esto comenzó semanas atrás cuando la panelista de Intrusos, Paula Varela, dio a conocer la supuesta separación entre ellos por todo el escándalo que se armó. En sus redes sociales, la periodista confesó que "Me acaban de informar la separación de Jésica Cirio y su marido. La fuente que me lo comunicó es de extrema confianza, por eso me animo a decirlo", había contado en su momento.

En ese momento contó que "me comunico con Jésica y se lo agradezco porque no le contesta casi a nadie. La esperé y al ratito me contesta 'no, no estoy separada'. Yo le dije que la información que tengo es de gente con la que vos has hablado. Yo cuento lo que me cuenta Jésica y si es una crisis ojalá pase rápido y si no se confirmará esta separación".

A raíz de esta crisis con Elías Piccirillo, en Puro Show, dieron a conocer datos de la lista de bienes que Jésica Cirio le reclamaría a su marido: "No están separados, pero están en una crisis. Una crisis porque Jésica dice 'che pará... me estás exponiendo de la peor manera".

Jésica Cirio y Elías Piccirillo en crisis: la lista de bienes

"Muchos dicen que hay un acuerdo de separación, un acuerdo donde el dinero que le exige Cirio por el divorcio a Piccirillo es tremendo". En la lista se encuentra una casa valuada en 3 millones de dólares, un auto de 300 mil dólares, un departamento en Avenida del Libertador y 8 millones de dólares.