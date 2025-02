Pampita, contundente al responder sobre la posibilidad de volver con Roberto García Moritán: ¿qué dijo?

La escandalosa separación de Pampita de Roberto García Moritán quedó en el olvido. Tanto la modelo como el empresario gastronómico y exlegislador porteño rehicieron sus vidas. Sin embargo, siempre quedó la duda sobre la posibilidad de una reconciliación. Recientemente, Carolina Ardohain desterró cualquier chance de tener una segunda etapa con el padre de Ana García Moritán, una de sus hijas mujeres.

En un móvil de LAM, Pampita fue consultada acerca de la posibilidad de volver con Roberto García Moritán. La respuesta de la modelo y conductora fue contundente y no dejó lugar para la duda: "No, no. Además, estoy en pareja. Esa historia se cerró para siempre".

Carolina también confirmó que su actual novio, el empresario Martín Pepa, todavía no tuvo oportunidad de conocer a Moritán. "Todavía no se conocieron Martín y Roberto, porque Martín no vive en Argentina", aclaró.

La declaración de Pampita coincide con algo que dijo Garía Moritán a comienzos de año. "No, yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja y... Yo estoy muy bien", había dicho el propio Moritán en otra nota con LAM.

Hoy, la situación sentimental de Carolina dista mucho de aquel clima escandaloso que vivió a fines de septiembre durante su separación de Moritán. Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita, le devolvió la serenidad a la vida de la modelo. Mantienen una relación a distancia ya que Martín reside en Estados Unidos. De hecho, Ardohain visitó la granja de su novio durante las vacaciones que pasó junto a sus hijos en Florida.

El enojo de Pampita con Roberto García Moritán

En otra reciente entrevista, Pampita se refirió a los dichos de Roberto García Moritán en el programa Diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani en la pantalla de América. El exlegislador porteño había cuestionado la forma en la que Carolina Ardohain se manifestó sobre sobre ruptura.

Para Moritán, Pampita le jugó una mala pasada al haber filtrado chats privados de la pareja con el objetivo de intentar lavar su imagen y dejarlo mal parado a él. Esa postura la ratificó durante el tenso intercambio que tuvo con Fabbiani. Días después, Pampita le advirtió: "Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene".

Pampita se mostró dolida por los dichos de la madre de Roberto García Moritán. Fuente: Instagram @pampitaoficial.

"Vos, viste cómo soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces, ahí había como un problema de fechas... Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo dije que eso no era verdad, por eso mostré los chats", expresó Pampita en A la tarde.

Pampita también se mostró molesta con las declaraciones de su exsuegra. "Me molestó muchísimo, me enojé muchísimo. Estoy enojada hasta el día de hoy".

La exsuegra de Pampita había salido en defensa de su hijo cuando ocurrió la separación. "Ella elige el silencio para destruirlo", había afirmado Lucila Fernández Llanos. Además, había criticado la rapidez con la que Pampita confirmó su relación con Martín Pepa: "Es muy raro todo, qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen", ironizó sobre el nuevo novio de la modelo.