Roberto García Moritán desconoció su historia con Inés Monzón y estalló el escándalo

Roberto García Moritán se vio envuelto en un nuevo escándalo luego de que en LAM compartieron una nota con Inés Monzón, la supuesta mujer que estuvo con Moritán a cinco meses de la separación con la modelo. En una nota exclusiva con el programa de Ángel de Brito, ella contó muchos detalles.

"Estaba molesta porque se dijeron un montón de cosas. Yo no soy amante de nadie y fue como un teléfono descompuesto", comenzó diciendo la joven en la charla que mantuvo con el notero del programa de América y luego contó infidencias de cómo lo conoció al exministro.

"Roberto fue una excepción. La verdad es que yo no tengo sexo casual con nadie, pero se dio", confesó. Luego, contó cómo entablaron la relación: "Vi un reel de él, me pareció una persona genuina, dijo que estaba solo y lo vi como un poco dólido. Necesitaba un poco de cariño", expresó Inés.

Lo cierto es que Roberto García Moritán desconoció este supuesto encuentro que habría mantenido con Monzón. Desde LAM fueron a buscar sus palabras y se mostró sorprendido: "No tengo ni idea, no sé qué me estás preguntando", confesó el exmarido de Pampita aunque dejó la puerta abierta y confesó que podría estar conociendo a alguien.

La firme respuesta de Roberto García Moritán:

"Esto no quiere decir que no conozca a nadie, estoy soltero, calculo que alrededor de cinco meses y a alguna persona puedo haber conocido. Mi intención es mantenerme soltero, estoy en un gran momento y mi foco es mi familia, hijos y nada más", cerró Roberto de manera seria y firme.