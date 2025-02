Nancy Pazos fue letal con Javier Milei por la entrevista con Jonatan Viale: "Quedó como De La Rúa"

El pasado lunes 17 de febrero, TN emitió en ¿La Ves? la entrevista que Jonatan Viale le hizo a Javier Milei en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. Sin embargo, en las redes sociales se filtró lo que no se vio de la nota y hubo un momento que dio de qué hablar.

Cuando el Presidente de la Nación Argentina y el periodista hablaban de la cuenta de X del mandatario, Santiago Caputo irrumpió en medio de la entrevista para frenar al comunicador ante la insistencia en decirle que "es el presidente". "Es bueno que lo señales como ciudadano, porque lo tuiteé desde mi cuenta personal", expresó el economista, y el conductor le contestó: "Pero ya te diste cuenta que no, que sos el presidente". "Pero mi cuenta es mi cuenta personal", concluyó el líder de La Libertad Avanza.

Jonatan Viale entrevistó a Javier Milei para "¿La Ves?" de TN.

El clip se volvió viral en las redes sociales y políticos y periodistas opinaron sobre el momento. Este martes en A la Barbarossa hubo un debate por este tema y Nancy Pazos no se quedó callada y apuntó contra Javier Milei: "Será opinable, todo lo que ustedes quieran. Primero y principal, acá el que no se cuida es el propio presidente, que quede claro. Yo no tengo un rol de cuidar al Presidente. Yo soy periodista y tengo que ser un tábano del poder, acicalar donde se equivocan. Y en esto es un escándalo tras escándalo".

"Lo más grave de lo que sucedió ayer es, si vos hacés una pregunta y el presidente te contesta, y te contesta erróneamente, gol del periodismo. Eso es lo que yo siento. Por eso a mi programa le puse 'Siempre a ruleta rusa' porque había una bola que en algún momento, los políticos después de media hora de hablar, decían la verdad", comentó la panelista del ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

La periodista fue contundente con el Presidente de la Nación Argentina.

"Entonces, en este caso, hubo un golazo de Jony Viale como periodista que fue censurado. No fue transmitido al aire. Hicieron rehacer la pregunta y cortar una parte. Sacar un concepto porque el asesor presidencial dijo que eso no le convenía... la cara de Jony Viale dice todo, se manda preso solo", añadió Nancy.

"El presidente ayer, realmente quedó como De La Rúa al no saber por dónde salir del set de televisión en este canal. Eso es lo que yo creo, pero además hay grave que es la libertad de expresión. Este gobierno hizo campaña con la libertad, y lo que menos libre son los salarios que le ponen un tope, el dólar que tratan de que no se les dispare y acto seguido, la palabra presidencial y el periodismo haciendo preguntas", fue la crítica que hizo la periodista.

Pazos comparó al mandatario con Fernando De La Rúa. Créditos: X @HumbertoTumini

Luego, una de sus compañeras intentó frenarla y le dijo: "No mezcles". Y Pazos le contestó: "Yo mezclo lo que quiero".

"No permitís un debate serio, le estás diciendo bolud* al presidente", expresó su compañera. "Para mi criterio, quedó como un bolud*. Estoy enfática. Estoy enojada porque esto es un caos", finalizó diciendo Nancy Pazos, mientras Barbarossa le aclaró que "no hacía falta repetirlo tantas veces".