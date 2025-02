Jonatan Viale habló tras la escandalosa entrevista con Javier Milei y aclaró si deja el periodismo

Si bien este martes Jonatan Viale se ausentó a la conducción de Pan y Circo en Radio Rivadavia, el periodista habló telefónicamente con sus compañeros de programa, y se refirió a la polémica interrupción que atravesó durante su entrevista con Javier Milei, cuando Santiago Caputo irrumpió en la grabación para hacerle una corrección al presidente.

Luego de reconocer que el cimbronazo fue fuerte, Viale comenzó: "Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno, ni de ningún gobierno, ni de nadie. Uno puede equivocarse, como me equivoqué, pero jamás voy a estar del lado de los corruptos, los que liberan delincuentes o los que cobran 35 palos de jubilación".

En diálogo con Lucas Morando en Radio Rivadavia, Jonatan Viale anticipó: "Voy a explicar la intervención de Santiago Caputo, qué hice, qué no hice, qué me faltó hacer, la filtración del video". De esta manera, el conductor dejó en claro que dará detalles sobre el tenso episodio con Javier Milei en la emisión de este martes de su ciclo televisivo ¿La ves? (TN).

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

En tanto que sobre cómo atravesó estas horas luego de la filtración del video en que Santiago Caputo interrumpe en la entrevista con Javier Milei, Jonatan Viale reveló que su familia y sus amigos han sido clave en su sostén. Y también aseguró que Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media, lo apoyó para que rápidamente vuelva a Radio Rivadavia.

El descargo de Jonatan Viale en Radio Rivadavia tras la polémica nota con Javier Milei

De todas formas, a Viale le pareció pertinente dar sus explicaciones en TN, que es donde se produjo la controversial situación. "No me interesa lo que digan en Twitter ni mis colegas, si quieren opinar que opinen. Yo no trabajo para DEPA ni para FOPEA, mi único compromiso es con mi familia, mis amigos, con la gente que nos escucha en Rivadavia y me mira en la tele", enfatizó el conductor sobre el aluvión de cuestionamientos que ha recibido desde la noche de este lunes.

En un tono contundente, el conductor remarcó: "Me chupan un hue* a mí los políticos, todos: Milei, Larreta, Bullrich, Macri, Cristina, Máximo, todos". Y finalmente, sobre la posibilidad de dejar su profesión tras este escándalo, Jonatan Viale remarcó: "No dejo el periodismo... A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo".