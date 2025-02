Jonatan Viale faltó a Radio Rivadavia tras el escándalo con Javier Milei y anticipó dónde reaparecerá

Jonatan Viale quedó en las últimas horas en el ojo de la tormenta luego de lo que fue la entrevista que realizó con Javier Milei en Casa Rosada. El mandatario abordó el tema de $LIBRA, la criptomoneda que él de alguna manera promocionó en sus redes sociales, pero la polémica no va por ese lado.

En las úlitmas horas de este lunes, trascendió un fragmento sin editar de la nota entre el periodista y el presidente, donde se puede a Santiago Caputo ingresando al set para interrumpir la charla, y darle una recomendación al oído a Javier Milei.

En medio de este escándalo, Viale faltó a su programa de Radio Rivadavia, pero rompió el silencio con un fuerte posteo en su cuenta de Twitter. El conductor de TN expresó contundente: "No les voy a dar el gusto. Preparensé para esta noche".

Si bien se esperaba que hable del tema en su ciclo radial Pan y Circo, el periodista no se presentó y se espera de esta manera que hable al respecto en "¿La Ves?", el programa que conduce en TN, que sale al aire de lunes a viernes a las 20.

El mensaje que brindó Jonatan Viale. Foto: Twitter/ @JonatanViale.

Cristina Pérez en el pase de Radio Rivadavia se refirió a la situación que se vivió y sostuvo:"A Joni lo quiero mucho, me da pena lo que pasó anoche. Yo me quedé pensando qué hacer porque hay una cámara prendida y tiene que ser respetada". También dejó en claro: "No hay que permitir que interrumpan una nota, además el presidente estaba contestando".