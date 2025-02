Habló Inés, la joven a la que vincularon con Roberto García Moritán: "No soy de sexo casual ni nada de eso, pero se dio"

Desde su separación con Pampita, Roberto García Moritán, se convirtió en blanco de los medios que buscan constantemente asociarlo con alguna nueva pareja. Recientemente, se habló de Inés Monzón, tras los rumores que sugerían una relación con el empresario. Aunque él no confirmó oficialmente ningún romance, la joven decidió contar su versión de los hechos.

Anteriormente ya se había especulado sobre un posible relación entre García Moritán y Gaby Espino. Sin embargo, este caso parece ser distinto. Todo empezó a tomar fuerza cuando se filtró que Inés y García Moritán habrían tenido un encuentro íntimo tras su ruptura con la modelo y bailarina. A partir de ahí, las suposiciones no tardaron en surgir.

Roberto García Moritán y Pampita se separaron en septiembre del 2024. Foto: Instagram @robergmoritan.

Inés Monzón habló sobre su relación con Roberto García Moritán

Inés Monzón fue captada por las cámaras de LAM y habló sin vueltas sobre lo que pasó con el ex de Pampita, Roberto García Moritán. En su charla con el cronista del programa, dijo que aunque no es fan de la exposición mediática, quería aclarar algunos puntos que circulaban en torno a su supuesta reunión con el empresario. "Se dijeron un montón de cosas y la verdad es que no soy amante de nadie. Fue un teléfono descompuesto", aseguró al principio y agregó que no le agradaba para nada la manera en que se había difundido la información.

En cuanto al supuesto episodio con Roberto, Inés contó que para ella era algo excepcional. "No soy de sexo casual ni nada de eso (...) pero se dio”. Según sus palabras, el acercamiento comenzó de manera virtual a través de redes sociales, cuando vio un reel del empresario y se sintió atraída por su mensaje. "Me pareció una persona bastante genuina con lo que decía, de que estaba solo, y lo vi un poco dolido, como que necesitaba un poco de cariño", reveló.

El encuentro entre Roberto García Moritán e Inés que despertó rumores

La joven detalló que, a partir de esa conexión en las redes, comenzó a intercambiar mensajes hasta concretar un encuentro cara a cara. Según Inés, fue el propio García Moritán quien tomó la iniciativa, enviando un auto de aplicación para que la fuera a buscar a su domicilio. "Él me mandó a buscar a mi casa en un auto de aplicación y lo pagó", confesó con total naturalidad.

Cuando el periodista quiso obtener más datos de la supuesta cita, entre risas, Inés dio a entender que no solo hubo intimidad, sino también una cena. Sin embargo, después de dar esta respuesta, volvió a aclarar que lo sucedido no es algo que le interese demasiado en estos momentos: "Estoy enfocada en otro lado, si me gustara lo mediático estaría sentada en el canal. Estoy ocupada en mi trabajo, que exige mucho tiempo, enfocada en mi nene. No tengo tiempo ni siquiera para una relación. Acabo de terminar una relación estable", explicó. Por otro lado, remarcó su deseo de mantener su vida privada lejos de los focos.

A pesar de la exposición que su testimonio trajo consigo, Inés no no tuvo inconvenientes en resaltar las cualidades de García Moritán. "Me parece una persona muy linda", cerró con una actitud más relajada.

La palabra de Roberto García Moritán sobre su supuesta relación con Inés

Por su parte, Roberto García Moritán optó por no hablar de lo ocurrido. Interceptado también por las cámaras de LAM, su respuesta fue evasiva: “No sé. No tengo ni idea”, dijo inicialmente. Luego, amplió su declaración: “Estoy soltero hace alrededor de cinco meses y alguna persona puedo haber conocido, pero mi intención es mantenerme así. Estoy en un gran momento y mi foco es familia, hijos y trabajo”.

Aunque las versiones sobre el encuentro siguen siendo contradictorias, lo cierto es que Inés Monzón no dejó dudas sobre lo ocurrido entre ella y Roberto, mientras que el empresario prefirió seguir esquivando las preguntas al respecto. Lo que parecía un rumor se convirtió en una historia llena de incógnitas que, por ahora, sigue sin resolverse por completo.