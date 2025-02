El fulminante descargo de Jonatan Viale en TN tras la entrevista con Javier Milei que fue interrumpida

Un día después del enorme revuelo por la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei, que en un polémico momento fue interrumpida por el asesor presidencial Santiago Caputo, el conductor estrella de TN hizo un fulminante descargo grabado, en el que si bien reconoció cuál fue su error, arremetió también contra colegas y políticos que lo cuestionaron.

"Era mucho más fácil quedarme en la cama tapado, pero aquí estoy por respeto a ustedes... Lo primero que tengo para decirles es que ni en pedo los voy a defraudar", comenzó Viale al aire en su programa ¿La ves?, a través de la pantalla de TN:

Luego, en pos de defender su credibilidad, el periodista aseguró categórico: "Nunca en la perra vida agarré un mango, de este ni de ningún gobierno". Mientras que al referirse al controversial episodio que atravesó en su nota a Javier Milei, Jonatan Viale remarcó que llevaban 62 minutos de grabación, con 37 preguntas muy filosas, cuando Santiago Caputo interrumpió la entrevista en el momento en que el presidente comentó que por el escándalo que lo involucra con la criptomoneda $LIBRA, iba a consultar al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Jonatan Viale reconoció su error en la entrevista a Javier Milei y destrozó a colegas

Viale reconoció que el asesor del mandatario irrumpió en ese momento, porque no quería que quedara en la entrevista la idea de que el funcionario pudiera implicarse en un asunto personal del presidente. Además, el conductor reveló que durante la grabación estuvieron presentes Luis Caputo, Manuel Adorni y Karina Milei.

"Mi error es que me faltó firmeza para echarlo a la mierda a Santiago Caputo", reconoció luego Jonatan Viale, y además dejó en claro que no le gusta el entorno de Javier Milei. "Yo le recomiendo al presidente que piense bien su entorno", advirtió la figura de TN.

En los últimos minutos de su descargo, si bien Viale asumió estar caído por las críticas, arremetió contra colegas que cobraron sobres por ser funcionales a campañas políticas, y si bien no mencionó explícitamente a ninguno, en todo momento apuntó contra uno en particular al decir: "Vos agarraste, yo no, yo estoy limpio".