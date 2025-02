Cristina Pérez interpeló contundente a Javier Milei: "No puede timbearse la confianza de un presidente"

Este martes en su editorial en Radio Rivadavia, Cristina Pérez se refirió a la delicada situación en la que quedó envuelto Javier Milei por difundir desde su cuenta de X el lanzamiento de una nueva criptomoneda que terminó en escándalo.

"Lo primero que quiero decir y que me parece muy importante como concepto, es que el presidente no puede escindir lo que hace en términos personales del hecho de ser presidente. Un presidente siempre es presidente", señaló con énfasis Cristina Pérez luego de que Javier Milei haya intentado excusarse sobre su controversial posteo sobre $LIBRA, argumentando en diálogo con Jonatan Viale que hizo esa publicación desde su red personal.

"Un presidente siempre es siempre presidente, y todo lo que hace genera las consecuencias de un acto presidencial", remarcó Pérez sobre la incapacidad de Milei de no asumir que no existe tal barrera entre lo personal y lo público en la figura de un mandatario. "El presidente no puede y no debe promocionar en sus cuentas un negocio que beneficie a terceros o a él. En el caso del escándalo cripto, terminó con 44 mil inversores damnificados, caso que ahora va a tener que investigar la Justicia, si es que existió algún delito", siguió la conductora de Radio Rivadavia.

Por otro lado, la periodista reconoció que la mayoría de los inversores se hizo cargo del riesgo que corrían, porque saben que el trading con monedas cripto es una actividad de alto riesgo. "Los que están en el negocio, directamente comparan este tipo de trading con una timba... Pero lo que no puede timbearse es la confianza de un presidente, porque eso también está en juego", sentenció contundente Cristina Pérez sobre el accionar de Javier Milei.

El análisis de Cristina Pérez sobre el delicado momento de Javier Milei

Si bien la comunicadora subrayó que sería ridícula la idea de que el mandatario haya perpetrado una estafa a la vista de todos desde las redes sociales, lo que se preguntó la figura de Radio Rivadavia y LN+ en referencia a los creadores de $LIBRA, es cómo el presidente se vinculó con gente con tan pocas garantías. "Son dos lúmpenes tecnológicos", subrayó Pérez sobre los personajes en cuestión.

Por otro lado, Cristina Pérez aseguró que en lo personal piensa que Javier Milei es honesto, pero que es la Justicia la que deberá evaluar si la acción del presidente fue una imprudencia o un delito, o bien si desde afuera le tendieron una trampa para esmerilar su credibilidad.