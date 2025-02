Mariano Martínez realiza una rarísima dieta de comida que mostró en el programa de Juana Viale: "No te lo como"

La última noticia sobre Mariano Martínez estuvo relacionada con su vida amorosa, pero su realidad está lejos de los rumores y mucho más centrada en el teatro y en cuidar su salud. Así lo mostró en el programa de Juana Viale, donde estuvo este domingo. Además de compartir detalles de la obra Tom Dick y Harry, que está presentando en Mar del Plata, también habló sobre sus particulares hábitos alimenticios.

Durante la charla con Juana, Mariano aprovechó para explicar los cambios en su físico, los cuales vinculó directamente con un régimen de alimentación bastante específico que comenzó durante la pandemia. "Descubrí a un señor que se llama Carlos Stro, españoles, tienen varios libros y uno habla de los ayunos intermitentes, la nutrición. Cuando lo estuve haciendo un tiempo (...) me hizo muy bien a la salud, mejoré mucho todos mis valores", comentó, y agregó que esta práctica transformó por completo su bienestar.

Mariano Martínez contó que tiene una dieta especial. Foto: archivo.

Mariano Martínez reveló su rarísima dieta en el programa de Juana Viale

En el ciclo que conduce la nieta de Mirtha Legrand, Mariano Martínez contó cómo el ayuno intermitente y ciertos alimentos se convirtieron en parte esencial de su vida. Lejos de seguir estrictas recomendaciones de nutricionistas, el actor se basa en su experiencia personal, como mencionó al describir algunos de sus opciones preferidas.

“Arándanos, frutillas y esas cosas que me gustan, pero por ejemplo el durazno no te lo como porque son los dulces de la naturaleza como la banana y el durazno, y tienen más azúcar que cualquier cosa. No soy nutricionista ni nada eh, yo lo digo desde mí. A mí me da resultados, y más allá de lo estético”, aclaró.

Al mismo tiempo, Martínez comentó que esta dieta no tiene solo un fin relacionado con la apariencia, sino que busca mejorar su estado físico. En este sentido, contó que al seguir este régimen, notó una mejora en ciertos valores de su cuerpo que antes no estaban tan bien.

“Lo dejé de hacer un tiempo y la verdad es que no me empecé a sentir muy bien, por ahora volví a hacerlo. Solo como ciertas cosas”, compartió. Además, dijo que su cuerpo reaccionó positivamente cuando retomó este estilo de vida.

Mariano Martínez apostó a los cambios en su alimentación desde hace tiempo

Mariano Martínez hizo varios ajustes en su forma de comer en los últimos años, eligiendo opciones que lo hacen sentir mejor. En febrero de 2022, durante una entrevista con Fabián Doman en Momento D, el actor contó que, aunque le gustaban las harinas, había decidido no consumirlas porque no le hacían bien después de ingerirlas. "Me siento mucho mejor cuando no las como", dijo.

También habló sobre su rutina de ayuno intermitente, que ya practicaba desde hacía dos años. En ese entonces, comentó que no solo se trataba de perder peso, sino de un proceso que requiere tiempo, información y paciencia. "Al principio es difícil, pero con el tiempo el cuerpo se acostumbra", aseguró. A su vez, mencionó que para sostener este estilo de vida, la constancia es fundamental.

Por último, Mariano remarcó la importancia de hablar con profesionales antes de hacer modificaciones en la dieta o el entrenamiento. A pesar de los desafíos al principio, el actor dijo que los ejercicios y la hidratación constante a lo largo de los años son esenciales para llegar a sus metas, tanto físicas como de salud.