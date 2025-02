Néstor Dib atacó a Mariana Brey mientras hablaba sobre el escándalo de Javier Milei: "Vocera de..."

El escándalo luego de que Javier Milei promoviera el famoso token denominado "$LIBRA" siguió creciendo y hasta se habla de un supuesto juicio político al presidente de Argentina. Esto llegó a los diferentes canales de noticias y en C5N tocaron el tema y dos panelistas se pelearon en vivo.

Se trata de Mariana Brey y del comunicador Néstor Dib. La panelista se encontraba hablando del tema cuando fue interrumpida por su compañero que no dudó en atacarla y estallar contra ella, por lo que se encontraba diciendo: "Lo más triste en este momento es que vos sos vocera de una banda de timberos", lanzó Dib.

Mariana no se quedó atrás y le respondió de manera contundente: "No te lo voy a permitir., bajo ningún punto de vista. Yo no soy vocera de nadie, estoy haciendo un trabajo periodístico", expresó la periodista visiblemente enojada por los dichos de su compañero en pleno vivo.

"Estoy haciendo el mismo trabajo que hacés vos diariamente cuando consultás fuente. ¿O tirás humo al aire?", retrucó Brey al aire contra Néstor Dib. Este no es el primer encontronazo que tiene la periodista con sus compañeros, ya que anteriormente fue Pablo Duggan quien la mandó a callar mientras se encontraban en vivo.

El ataque de furia de Néstor Dib contra Mariana Brey:

En aquel momento, el conductor, le expresó: "La verdad, tu aporte es horrible, horrible, horrible. Este aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois, y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa. No es el momento para decir eso". Todo esto se dio cuando Mariana había criticado a Grabois quien sostuvo que "yo antes de salir a cartonear salgo a chorear de caño".