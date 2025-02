En medio de rumores de separación, se reveló un polémico dato de Elías Piccirillo, marido de Jésica Cirio: "Cag* a un amigo con..."

En los últimos días, empezó a circular el rumor de que Jésica Cirio y Elías Piccirillo se habrían separado a nueve meses de su casamiento. Paula Varela contó a principios de febrero lo que ocurrió entre ambos.

"El cuento es así: ellos se van a Punta del Este este verano, la pasan divino, hay fotos de año nuevo donde se los ve bien... pero, cuando llegan a Buenos Aires, por algunas cosas que ya venía hablando con algunas amigas, tengo hasta textuales, Cirio toma la decisión de separarse y ella lo habría echado de la casa. Jesica ahora está viviendo sola en Nordelta", comentó la periodista.

La modelo y el empresario contrajeron matrimonio en mayo del 2024.

Y ahora, se supo la decisión que la modelo tomó frente a un escándalo en puerta. "Como todos saben, él está en una causa y eso llevó a la separación. Jesica lo echó de la casa familiar de Nordelta. Me acaban de contar que Jesica abandonó la casa por miedo a los allanamientos", añadió Varela.

Por otro lado, Jorge Rial en Argenzuela, reveló detalles de la actual situación del marido de Cirio: "Hay una alerta, una información que tiene que ver con el ámbito policial y también con la farándula. Es una bomba. Es urgente. Lo que está bien es parte de la información, acaba de suceder. Tiene que ver con Jésica Cirio y su marido. Bomba policial y mediática".

Jorge Rial, conductor de "Argenzuela".

"Escándalo policial, una resolución de hace minutos. Una jueza dice en una resolución larga 'me armaron una causa'. El fiscal dice que tiene razón, que hay que investigar. El 17 de enero pasado nos enteramos que en medio de una discusión, un hecho aparentemente de violencia de género, intervino la policía de la ciudad, intervino la policía y tenían armas, cocaína, entre otros elementos", contó Paulo Kablan.

"Quien estaba adentro de ese auto es un matrimonio que no estaba discutiendo. Estuvo todo armado, no hubo una discusión de pareja, no fue casual. Un grupo de la división de la policía, de robos y hurtos, armaron un operativo. Armaron una causa por drogas»", continuó el periodista.

En el ciclo de C5N, Paulo Kablan dio detalles de la situación del marido de Cirio.

"En la causa dicen que Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, que se presenta como un dueño de un banco, le debe seis millones de dólares a un financista. Él le pagó los pagarés, le pidió que fueran con sus señoras a cenar al Palacio Duhau. Le llamó mucho la atención cómo estaba abrigado en un día de calor. Fueron. En un momento iba a ir Jésica Cirio, pero dijo que estaba descompuesta y se bajó", explicó Kablan.

"Te agrego un dato, cuando pasó esto, hablaron de esta cena y dijeron que hasta esta servido el salmón que iba a comer Jesica Cirio", sumó Rial.

Esto fue lo que contaron Jorge Rial y Paulo Kablan en Argenzuela sobre Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio

"Cenan, cuando salen arreglan una serie de cuotas para seguir los 6 millones de dólares. Se sentaron en su auto, transitan por avenida Alvear y cruzaron 9 de Julio. En la declaración ellos dijeron que los venían siguiendo. Los interceptaron. La policía escribió que presenció una discusión de pareja. Los bajaron, los esposaron, hay videos de ellos tirados. Encontraron un ladrillo de cocaína, donde había estado sentado Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, y un arma de fuego que estaba embalada en una media. Lo metieron en cana. Después le dieron el sobreseimiento definitivo a las víctimas. Mañana comienza la investigación que tiene como acusados a una división entera de la policía de la ciudad y a Elías Piccirillo", concluyó.

"O sea que Piccirillo trabajó conjuntamente con la policía. Lo que estás contando no tomamos dimensión. Un empresario que cagó a un amigo con seis palos verdes y para no devolverle la guita contrató a gente que labura de policía pero son delincuentes. Este hombre que se casó hace menos de un año con Jésica Cirio que ya viene con todo el tema de Insaurralde", añadió Jorge.