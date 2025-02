En medio de los ataques de Javier Milei, Lali Espósito debió reprogramar sus shows en Vélez y lo anunció a través de un particular video

En los últimos meses, más allá de la popularidad que ha ganado por su trabajo en el mundo del espectáculo, Lali Espósito ha quedado involuntariamente envuelta en un tenso ida y vuelta con Javier Milei, ya que el presidente ha descalificado a la artista en más de una oportunidad con polémicas acusaciones.

Por su parte, Lali no se ha quedado callada y le ha respondido a Milei, ya sea a través de una canción como Fanático, o directamente expresando su parecer sobre el cuestionable hecho de que el mandatario ataque a referentes del mundo artístico, como si hubiera una igualdad de poder entre él y ciudadanos que han ganado el reconocimiento del público.

Sin embargo, esta vez Lali Espósito no es noticia por su defensa de los dardos que suele arrojarle Javier Milei, sino por la reprogramación que tuvo que hacer de sus show en el Estadio Vélez.

Desde la productora Dale Play argumentaron el motivodel cambio al explicar: "Debido al agregado de nuevas fechas en la agenda deportiva y la imposibilidad de contar con los días de armado necesarios para poder llevar adelante los shows en las fechas originalmente anunciadas, informamos que los shows de Lali en el Estadio Vélez de los días 30 de abril y 1 de mayo serán reprogramados para el 24 y 25 de mayo respectivamente".

El comunicado sobre el cambio de fechas de los shows de Lali Espósito en Vélez. Foto: Instagram @livedaleplay.

A su vez, los organizadores de los shows de Lali Espósito en Vélez aclararon: "Las entradas adquiridas para el show del 30 de abril serán válidas para el 24 de mayo y las entradas adquiridas para el show del 1 de mayo serán válidas para el 25 de mayo". Aunque también remarcaron que las personas que no puedan asistir en tales fechas podrán solicitar a través de enigmatickets.com su reembolso.

Para ponerle un poco de humor al asunto, Lali Espósito decidió hacer el anuncio del cambio de fechas en Vélez parodiando el legendario momento en que Mirtha Legrand estalló con su producción y técnicos al lanzar su icónico insulto "caraj* mier*".

"¿Pensás que yo no lo sé? 23 años tengo, de carrera querida. 23 años de carrera. Y acá la ponen a una a hacer anuncios de un campeonato que ta ta ta, cambio. Mirá que amo el fútbol, como buena argentina que soy, pero bastante esfuerzo hago. ¡Caraj*! ¡Mier*!", empezó Lali.

El divertido video con el que Lali Espósito anunció el cambio de fechas de sus shows en Vélez

Por último, la cantante que Javier Milei ha consagrado como su archinemiga agregó: "Bienvenidos a un nuevo LaliTV, como es de público conocimiento, debido a una modificación en la agenda del fútbol, nos vimos obligados a reprogramar las fechas en el Estadio Vélez. Este cambio en la agenda no nos permite tener los días que necesitamos para montar el espectáculo que tenemos pensado que, como imaginarán, sencillito no es. Las fechas del 30 de abril y del 1 de mayo, ahora pasan al 24 y 25 de mayo. Sí, ya se, es un bajón que te cambien los planes. Por eso, les quiero pedir disculpas y les prometo los mejores shows de nuestras vidas. ya saben como soy, cuando a mí me ponen un adversidad en frente me la coj*".