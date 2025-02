El cantante de No te va a gustar criticó filosamente a Javier Milei por atacar a María Becerra

Luego de que María Becerra visibilizara la inacción del gobierno nacional ante los angustiantes incendios que golpearon ferozmente los bosques de la Patagonia, este viernes el presidente Javier Milei criticó filosamente a la joven cantante usando una vez más su cuenta de X para compartir su opinión con sus seguidores, en el lapidario posteo la tildó de “operadora kirchnerista mentirosa”. Por esta crítica y las que hizo el mandatario contra Lali Espósito, entre otros jóvenes artistas como Milo J, el cantante de No te va a gustar, Emiliano Brancciari se expresó en sus redes sociales para apoyar a sus colegas.

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!", de esta manera Javier Milei salía al cruce directamente contra María Becerra y Lali Espósito, al responder un posteo de una cuenta de X que había compartido un vídeo de Becerra en el vivo del Festival de la confluencia en el que la cantante criticaba al gobierno nacional por su escaso accionar contra los incendios en la Patagonia.

El cruce entre el cantante de No te va a gustar contra el presidente de la nación. Foto: X @jmilei

En respuesta a ese polémico posteo del mandatario, el cantante Emiliano Brancciari no dudó en hacerle saber a Javier Milei lo que pensaba expresando: "Ay esa cabecita... Además, siempre contra las mujeres. Hay algo ahí, no? Jamás había visto en directo a una sociedad entera pagar por los traumitas de una sola persona de manera tan explícita. Mis respetos @MariaBecerra22 y @lalioficial. Todo mi apoyo al crack de @iMilo_J". Para cerrar su mensaje agregó: "Los que me vayan a insultar, ya los tengo silenciados".

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a la cantante por criticar a su gobierno. Foto captura pantalla TV / @mariabecerra

Otro tajante posteo que le dedicó Javier Milei a la cantante de 25 años, fue en base a una publicación de una cuenta de X en la que se refería a Patricia Bullrich y su crítica hacia María Becerra por el mismo evento, este fué otro de los motivos que tuvo el cantante de No te va a gustar, para exponer lo que piensa de este tipo de ataques contra artistas de la escena nacional que han sido cruzados por el presidente."@PatoBullrichponiéndole los puntos a la operadora kirchnerista mentirosa de María B C RA... ¿Hablará estupideces de forma permanente o sólo contra insumo monetario? CIAO!", decía el comentario del presidente.

El cantante Milo J, se refirió a lo que le sucedió al querer estrenar su más reciente material discográfico, 166 (Deluxe) retirada, con un evento en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) pero que a las pocas de comenzar su actuación debió cancelarlo y comunicarse con sus fans por lo acontecido. "El Gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación, que eran falsos. De salidas de emergencia que sí están, y que dijeron que no estaban. Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que sí están afuera y ven esto, por favor, váyanse a su casa tranquilos y en orden, por favor. No quiero quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora. Esto no es político, ésta es una hijaderemilp*tez. Tengo ganas de llorar. Se me cuidan. Los amo, y les pido perdón”, así se dirigió a sus seguidores para relatar lo que ocurrió previo al evento.