Captaron a Taylor Swift en una comprometedora situación con los mozos del after party de los premios Grammy que sorprendió a todos

La presencia de Taylor Swift nunca pasa desapercibida en ningún evento. En las últimas horas apareció un video en el que se la ve a la cantante en una curiosa situación con los mozos del after party de los Grammy 2025.



El nuevo video que apareció muestra a Taylor Swift interactuando afectivamente con el personal contratado para el tradicional evento de la industria musical.

Taylor Swift, generosa con los mozos de los premios Grammy

En las imágenes se ve a la artista arrimarse a tres empleados y entregarles una propina. Esto concuerda con lo relatado por varios testigos que aseguraron que la cantante se mostró atenta con los mozos, asegurándose de que estuvieran cómodos y agradeciéndoles por su trabajo durante la velada.



A pesar de la sorpresa inicial, esta no es la primera vez que Swift demuestra gestos de generosidad. En múltiples ocasiones ha sido reconocida por su trato amable con el personal de eventos y por realizar donaciones significativas a diversas causas.



Los Grammy 2025 se celebraron el 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Taylor Swift contaba con seis nominaciones, pero no obtuvo ningún galardón. Entre las categorías en las que competía estaban Álbum del Año por The Tortured Poets Department y Canción del Año por Fortnight. Esta es la primera vez que la artista estadounidense no gana en una edición donde tuvo seis o más nominaciones.

Más allá de la presencia de Taylor, la gala estuvo marcada por otros episodios, como el escándalo con el rapero Kanye West y Bianca Censori o los looks de los Grammy 2025 que fueron virales en redes.

El mal momento que atraviesa Taylor Swift tras los incidentes en el Super Bowl

El Super Bowl LIX, uno de los eventos deportivos más importantes del año, estuvo marcado por un polémico episodio que tuvo a Taylor Swift como protagonista. La cantante asistió al evento para apoyar a su pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y fue abucheada y silbada por los fanáticos de Philadelphia Eagles.



Durante la transmisión en vivo, las cámaras enfocaron a Swift en las gradas del estadio Caesars Superdome. En ese momento, parte del público comenzó con el repudio hacia la cantante. El asunto siguió una vez finalizado el Super Bowl. Donald Trump no tardó en pronunciarse sobre el tema. A través de su cuenta de X, el presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje burlándose de Swift y de la derrota de los Chiefs, equipo del novio de la cantante: “La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. Salió del estadio abucheada. ¡MAGA no perdona!”.



Este comentario de Donald Trump lo explica todo. Si bien en un principio se especuló con que los silbidos a Taylor Swift tenían que ver con una cuestión deportiva, detrás de ese abucheo hay otro trasfondo. La postura política de la cantante en contra de Donald Trump y su respaldo a figuras demócratas generaron rechazo en ciertos sectores, particularmente entre los simpatizantes republicanos.



El Super Bowl no es la primera vez que Taylor Swift es abucheada en público. Anteriores experiencias de este tipo la hicieron dudar hasta último momento sobre si asistir o no a la final de la NFL. A pesar del mal momento, Swift mantuvo la compostura y evitó hacer declaraciones al respecto.