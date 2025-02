Tras la declaración, el juez decidió liberar a Morena Rial: los detalles

Morena Rial se encuentra protagonizando un gran escándalo luego de que la detuvieron por participar de un hecho delictivo donde ella era la persona que manejaba el vehículo en el que se trasladaban los ladrones. En las última horas, Morena compartió una carta contundente.

"Hola a todos, soy More. Escribo para todas las personas que me quieren y para las personas que no me comprenden. Esto no lo hago para victimizarme ni mucho menos. Estoy bien y confío en Dios y que todo se va a aclarar", expresó la hija del conductor de C5N.

Lo cierto es que en las últimas horas, Morena declaró ante la Justicia y reconoció los hechos: "Reconozco la responsabilidad. Yo solo manejé el auto". En otra parte de su declaración, la joven subrayó que se encuentra "arrepentida, avergonzada y muy angustiada" y que quiere volver a ver a sus hijos.

La hija de Jorge Rial tendrá que cumplir ciertos requisitos. Foto: captura de pantalla X/ @SebasTempone.

Hace minutos se dio a conocer que la hija de Jorge Rial fue liberada. El periodista Sebastián Tempone fue quien dio la noticia y brindó detalles: "El juez decidió liberar a Morena Rial. No podrá salir del país", expresó el comunicador mediante un posteo en sus redes sociales.

El mensaje de Alejandro Cipolla. Foto: Instagram/ @alejandro_cipolla.

Horas antes del anuncio del periodista, Alejandro Cipolla (quien fue reemplazado por Fernando Burlando) sostuvo en su Intagram: "Esperemos que la Justicia otorgue la libertad a Morena Rial el día de hoy, para que pueda reencontrarse con su bebé que necesita a su madre! Mi apoyo incondicional nunca va a cambiar".