El periodista de TN Adrián Ventura perdió todo en el incendio de Puerto Madero: "Los bomberos hicieron..."

El periodista de TN Adrián Ventura es uno de los damnificados por el incendio que afectó a la Torre Renoir II de Puerto Madero. El especialista en temas políticos sufrió importantes daños materiales en su departamento, que estaba ubicado en el edificio incendiado.

La casa de Ventura, en el piso 28, sufrió graves daños debido a la alta temperatura y la expansión del calor, aunque dejó en claro que de no haber sido por el rápido y eficiente accionar de los bomberos, el incendio podría haber tenido consecuencias más graves. "Hicieron un trabajo impresionante", destacó.

En diálogo con sus compañeros de TN, Ventura explicó que el calor extremo hizo explotar los vidrios de su vivienda y provocó la destrucción total de la cocina y parte del living. Aunque el fuego no llegó directamente a su unidad, la exposición al calor y el humo lo dejaron inhabitable. "El calor hizo explotar los vidrios, entró con tanta intensidad que tengo toda la cocina destruida y parte del living", testimonió, visiblemente afectado, el reconocido periodista del Grupo Clarín.

El impactante detalle que Adrián Ventura encontró en su departamento tras el incendio de Puerto Madero

A diferencia de lo que les ocurrió a otros propietarios e inquilinos de la Torre Renoir II de Puerto Madero, Adrián Ventura no perdió prendas de vestir en el incendio. Pero sí halló entre su ropa rastros del incendio. "Las cenizas penetran hasta el último rincón, hasta adentro de los bolsillos de los trajes hay cenizas, es impresionante", reveló el conductor de Radio Mitre.

El incendio, que afectó a varios departamentos, fue controlado por numerosas dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a otros sectores del edificio. “Los bomberos hicieron un trabajo impresionante. Subían y bajaban por las escaleras cargando equipos pesadísimos”, destacó Adrián Ventura, quien pudo presenciar el operativo de emergencia al llegar a la torre y ver la magnitud del siniestro.

Adrian Ventura halló restos de cenizas en los bolsillos de sus sacos tras el incendio en Puerto Madero. Fuente: Instagram @adrianventuratv.

"Bajo mi responsabilidad, subí para ayudar a abrir algunas puertas a los bomberos, que querían acceder a ciertos sectores del edificio. Había puertas muy difíciles de abrir y las tenían que voltear", reveló el periodista.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque varios residentes fueron asistidos por el SAME debido a la inhalación de humo. El periodista de TN también agradeció el apoyo de sus colegas y amigos, quienes le enviaron mensajes de aliento tras conocer su situación. "No pude responder los llamados de los colegas que querían hablar conmigo porque, sinceramente, no registré los llamados", explicó.

Las causas del incendio aún están siendo investigadas, pero se estima que el fuego se inició en uno de los departamentos de los primeros pisos y se expandió rápidamente por la estructura del edificio. Las autoridades están analizando las condiciones de seguridad del inmueble y evaluando posibles responsabilidades en el hecho. Adrián Ventura sufrió pérdidas irrecuperables en el incendio. Foto: @adrianventuratv

Mientras tanto, Ventura se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su hogar y reorganizar su vida tras la pérdida. “Queda la angustia, pero también la fuerza para seguir adelante”, expresó el periodista.

Adrián Ventura explicó que, en el corto plazo, residirá en un hotel para más tarde alquilar un departamento. Mientras tanto, el periodista de TN se abocará a la reconstrucción del departamento de Puerto Madero para volver a habitarlo cuanto antes.