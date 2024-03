El tremendo robo que sufrió el periodista Adrián Ventura de TN en el barrio de Retiro

Este fin de semana no empezó de la mejor manera para el periodista de la señal TN, Adrián Ventura, que sufrió un violento robo a manos de dos motochorros en el barrio de Retiro. El hecho, que ocurrió este sábado por la mañana mientras andaba en bicicleta, tuvo como consecuencia, además del hurto del rodado, fuertes golpes en el cuerpo del comunicador.

Como buen profesional de la palabra y la comunicación, Adrián Ventura decidió, este domingo, dar detalles en vivo apenas pasadas las 9 de la mañana de la edición matutina dominical del segmento del canal de noticias cuando comenzó a relatar que su fin de semana "arrancó mal" por el atraco que sufrió. "Bajaron de una moto y el de atrás me tiró", explicó y confesó: "Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima".

Adrián Ventura, periodista de TN y Radio Mitre, contó cómo fue el brutal robo que sufrió en Retiro // Crédito: IG - @adrianventuratv

"Me da bronca que cambian los gobiernos y la inseguridad es la misma", se quejó Adrián Ventura, en diálogo con sus compañeros de programa. Mientras que se pudo observar que tenía la mano lastimada y se lo notó dolorido, aunque así lo hizo saber en su última intervención al aire.

El relato comenzó cuando una de las periodistas del ciclo consultó cómo había sido su fin de semana, a lo que Adrián Ventura de inmediato, no dio lugar a medias tintas y contó: "La semana arrancó mal porque ayer (por este sábado) me robaron la bicicleta. Andando por Retiro".

Y continuó: "Bajaron de una moto, el de atrás de la moto me tiró. Yo venía muy rápido en bicicleta y caí en el medio de la calle, me golpeé muy mal". Ante comentarios de indignación de los demás periodistas, Adrián Ventura agregó indignado: "¿Y sabés lo que me da bronca? Que cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma".

Sin embargo, aclaró que la Policía, a la que recurrió tras caminar 200 metros lastimado lo atendió "muy bien". Como contrapunto de sus propias palabras, cuestionó que la comisaría más cercana al lugar se encuentre dentro de la Villa 31: "Vi un patrullero, caminé 200 metros con el golpe. Le pregunté dónde está la comisaría y me dijo 'adentro de la Villa 31'. Ahí no voy a ir porque si de ahí me afanaron y ahí entraron... la Policía está adentro de la villa para proteger a los chorros y a los de adentro, pero no a los de afuera", sugirió.

Adrián Ventura contó al aire, en TN, cómo fue el robo // Crédito: IG - @adrianventuratv

Y manifestó: "Pero me trataron muy bien. No tengo quejas", pero volviendo a la historia de lo ocurrido apenas 24 horas antes, el periodista contó que pasó gran parte del día en manos de médicos y que sólo sufrió golpes. "La mano y el cuerpo, lo tengo negro. Me pasé la tarde en el sanatorio".

"Me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido, una bicicleta buena. El golpe fue fatal, por suerte no me fracturé nada", narró Adrián Ventura, llevando tranquilidad a sus seguidores y televidentes.