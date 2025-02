Armie Hammer confesó que mordió el corazón de un animal vivo pero niega las acusaciones de canibalismo en su contra

El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por su papel en la película Call Me by Your Name, reconoció haber mordido el corazón de un animal vivo, pero negó las acusaciones sobre canibalismo que pesan sobre él desde hace algunos años. "¿Sabes lo que hay que hacer para ser caníbal? Comer carne humana. Así que no, no soy un caníbal", expresó en una reciente entrevista con un famoso podcaster inglés.

"No tengo problemas en admitir que he sido un tonto en varias ocasiones, pero lo que hice no es ilegal", reafirmó Armie Hammer su postura en torno a los rumores que lo señalan como caníbal. El actor de Red Social hizo esas declaraciones en diálogo con el periodista británico Louis Theroux. La acusación de caníbal es una historia de larga data que también incluye denuncias por violación y abuso físico.

Armie Hammer negó que sea un caníbal. Fuente: captura Piers Morgan Uncensored.

A pesar de la explicación de Hammer, el periodista que lo entrevistó insistió en el asunto. Si bien el actor negó ser un caníbal, sí aceptó haber participado en extraños ritos donde se comían órganos de animales vivos. Según contó, esa experiencia tuvo lugar junto a sus amigos durante una travesía de caza, otra de sus pasiones además de la actuación.

"Todos tus amigos están a tu alrededor, animándote, y le das un mordisco al corazón de un animal... Es como una especie de rito de iniciación masculino cuando vas de caza por primera vez. Toda la gente que conozco que han ido a cazar han tenido que hacer algo parecido en su primera vez", contó.

¿Cómo y cuándo surgió el mito de que Armie Hammer es caníbal?

En 2021, Armie Hammer fue acusado de violación y abuso físico por una mujer llamada Effie, quien aseguró que el actor la había agredido sexualmente en 2017. La denuncia estuvo acompañada de capturas de pantalla de mensajes de texto que Effie atribuyó a Hammer, en los que el actor supuestamente admitía ser "100% caníbal" y relataba haber "cortado el corazón de un animal vivo" para comérselo "todavía caliente".

Armie Hammer fue 'cancelado' en Hollywood tras ser denunciado por tres mujeres. Fuente: Archivo.

Posteriormente a ese primer escándalo, otras dos mujeres presentaron denuncias contra Hammer por abuso sexual y emocional entre 2017 y 2020, una de ellas su exnovia, la influencer Paige Lorenze.

En aquel momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles llevó a cabo una investigación, pero no presentó cargos penales en su contra. A pesar de no haber tenido una implicancia judicial, esos casos pausaron la carrera de Armie Hammer en un momento en que el actor empezaba a posicionarse como una de las nuevas figuras de Hollywood. Él siempre se reconoció a sí mismo como víctima de la cultura de la cancelación.

"De todos los mensajes de texto que se publicaron, la persona que los publicó eliminó sus diálogos de toda la conversación. Si te fijas, no hay respuesta a ninguno de mis mensajes", expresó Hammer en la mencionada entrevista. "Perfectamente podría haber sido una conversación entre dos personas que bromean y se incitan mutuamente", agregó el actor para quitarle importancia a su propia "confesión" de canibalismo en esa vieja conversación telefónica.