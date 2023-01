De qué trabaja el actor Armie Hammer desde que lo echaron por caníbal

Son tan diversos los motivos por los que actores y actrices, que se van ganando la escena y ascendiendo por un camino que los lleve directo al estrellato, terminan perdiéndolo todo debido a malas decisiones, abusos de sustancias o prácticas retorcidas que salen a la luz. Esto último le cabe al actor Armie Hammer.

Nacido el 28 de agosto de 1986 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y su éxito en Hollywood había iniciado en 2010 con la película The Social Network. Desde allí, fue un camino de ascenso, compartiendo reparto con grandes estrellas del cine como Leonardo Di Caprio, Naomi Watts, Julia Roberts, Johnny Depp, entre otros. Pero el verdadero salto lo pegó con su protagónico en Call Me By Your Name de 2017.

Sin embargo, la Ley de la Gravedad dice que "todo lo que sube, debe bajar", pero nadie se esperaba que suceda de la forma en que pasó. Las acusaciones de violación, agravadas por prácticas sadomasoquistas y caníbales terminaron su matrimonio de diez años con la actriz Elizabeth Chambers. Otros sucesos lo llevaron a internarse en rehabilitación para tratar sus adicciones al alcohol, las drogas y al sexo, por lo que desapareció de la escena en 2021.

Luego de meses sin saber nada de Hammer, la revista Variety recibió el dato de que había sido visto en el Caribe, pero nada que descansando o tomando sol, como lo hacen los famosos cuando andan por esos lares, sino que lo encontraron trabajando.

Según una fuente anónima, Armie está emplazado al sur de Cuba, y trabaja como vendedor de multipropiedades en las Islas Caimán. Y su outfit fue el que delató su estado laboral actual, ya que ha sido visto con ropa de empleado en el Morritt’s Resort.

“Está trabajando en el complejo turístico vendiendo multipropiedades, instalado en un cubículo”, indicó la fuente anónima a Variety, y agregó que “está totalmente arruinado y trata de ganar dinero para mantener a su familia”. Este dato sorprende, porque el ex actor es bisnieto del magnate petrolero y filántropo Armand Hammer.

El estigma por sus acciones lo perseguirá por donde sea que se lo reconozca o mencione. Hace pocos días, la actriz Dakota Johnson le entregó un reconocimiento al director Luca Guadagnino, quien fuera director de Hammer en Call Me By Your Name, y agradeciéndole por no haberla incluído en el casting, soltó la siguiente broma: “Gracias a Dios, porque entonces habría sido otra mujer a la que Armie Hammer hubiera intentado comerse”.

Sus trayectos en televisión, cine y hasta en videojuegos parecen no haberle generado los ingresos necesarios para que, en solo dos años, esté luchando por subsistir en un páramo paradisíaco buscando clientes. Pero aparentemente, ese es el único lugar donde su pasado no ha llegado a perseguirlo.