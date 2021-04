Armie Hammer: desterrado de Hollywood por abusador

Armie Hammer es un actor estadounidense, hijo del empresario Michael Armand Hammer y bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer. El actor comenzó su carrera en las pantallas con apariciones especiales en varias series de televisión. Posteriormente, le llegó su primer papel principal como Billy Graham en la película "Billy: The Early Years" de 2008 traducida como “Billy: los primeros años”. Sin embargo la carrera del actor se ha visto tumbada debido a una reciente acusación legal.

Armie durante su carrera obtuvo gran reconocimiento por su interpretación de los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss en la película de drama biográfico “The Social Network” traducida como “La red social” en el año 2010. Esta película logró que el actor se galardonara con el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Toronto al Mejor Actor de Reparto. No obstante las ofertas laborales para Hammer decaen cada vez más por no decir que son inexistentes debido a que su imagen pública ha sido dañada por una acusación de supuesto abuso sexual.

La acusación hacia Armie Hammer claramente no es bien vista para las productoras quienes buscan actores sin problemas legales que les cuesten ganancias, especialmente una acusación tan grave como lo es el abuso sexual en su contra. Fue así que los jefes de múltiples proyectos cinematográficos, en filmación o en preproducción, han decidido eliminar su participación.

Una de las productoras que decidió dejar de trabajar con Hammer fue “Walden Media” y el director Amma Asante . En este caso se aprobó la moción para que Armie ya no protagonice la película “Billion Dollar Spy", el cual es un drama que tiene como escenario a la Guerra Fría. Por otro lado, “The Walt Disney Company”, a través de 20th Century Studios, es una de las compañías más influyentes en Hollywood por no decir la más influyente la cual, para desgracia de Hammer, también ha decidido "darle la espalda" y eliminar al actor de su agenda por la acusación de presunto abuso.

La película “Billion Dollar Spy” era el último proyecto cinematográfico que le quedaba a Armie en su lista. A causa de las acusaciones de abuso sexual es seguro que todos los estudios de Hollywood que tenía acuerdos o que se codeaban con el actor, lo hayan eliminado de sus listas para formar parte de sus elencos. Un caso particular es el del largometraje “Death on the Nile” del cual Armie es partícipe, se ha visto retrasado en cuanto a su lanzamientos. Según medios especializados, el filme habría re-agendado la fecha de estreno para principios de año 2022, a causa de los múltiples escándalos que enfrenta Hammer.