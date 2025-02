Morena Rial y la fuerte carta abierta contra los periodistas mientras sigue detenida: "Quiero comunicarle a la prensa que..."

Morena Rial se encuentra en estos momentos tras las rejas luego de que personal policial la detuviera días atrás en una causa por robo. Las pruebas que aparecieron fueron contundentes y se la puede ver a ella manejando el vehículo que le dio Alan Cañete, quien también está detenido.

En medio de todo esto, la hija de Jorge Rial decidió romper el silencio desde la cárcel y disparó contra la prensa: "Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado", comienza el texto que compartieron en "A la Tarde".

Luego, agregó: "Primero lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. Lo más importante para mí son mis hijos, solo espero estar muy pronto cerca de Amadeo y Francesco porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos".

También habló sobre la salida de Alejandro Cipolla de su defensa: "Respecto de que Alejandro se vaya, no se debe a que es mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré, pero Alejandro es alguien que yo amo y eso no va a cambiar".

El fuerte descargo de Morena Rial:

En el párrafo final, Morena subrayó: "Le mando, saludos a todos y cuando esté en libertad, contaré mi versión", expresó la hija del conductor de C5N respecto a su situación judicial. En las últimas horas, quien se sumó como nuevo abogado fue Fernando Burlando, quien sostuvo que "el Doctor Cipolla, hasta el momento que decidió acompañar a Morena, lo hizo correctamente y de una manera muy profesional".